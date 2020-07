Terranova Security annonce un catalogue de formations en sensibilisation à la sécurité complètement optimisé pour les appareils mobiles

LAVAL, Quebec, le 2 juill. 2020 /PRNewswire/ -- Terranova Security, chef de file mondial de la sensibilisation à la sécurité, a annoncé aujourd'hui la bonification de son contenu de formation en sensibilisation à la sécurité 100 % adapté aux appareils mobiles (responsive).

Grâce à cette plus récente version, les utilisateurs pourront accéder aux modules de formation en sensibilisation à la sécurité à partir de n'importe quel appareil, y compris leurs téléphones intelligents ou tablettes. Ils auront également la possibilité de suivre leurs progrès à l'aide d'un profil unique, facilitant ainsi le passage d'un appareil à un autre. Ces optimisations soulignent la détermination de Terranova Security à offrir une expérience d'apprentissage amusante, engageante et d'une efficacité redoutable.

« Une formation réussie en sensibilisation à la sécurité consiste à offrir à vos utilisateurs des options d'apprentissage flexibles », a déclaré Lise Lapointe, auteure et CEO de Terranova Security. « L'apprentissage mobile est idéal pour la main-d'œuvre moderne, car il favorise une formation plus agile et plus pratique et un changement de comportement positif. »

Voici les principales fonctionnalités annoncées pour l'apprentissage mobile :

Flexibilité et commodité accrues : Terranova Security est reconnue pour son contenu de qualité exceptionnelle, son soutien à la clientèle sans faille et sa capacité à personnaliser son contenu et à s'assurer qu'il est accessible à l'ensemble des utilisateurs. L'entreprise continue à dépasser les attentes à ce niveau, avec du contenu de formation en sensibilisation à la sécurité facilement consultable sur tous les types d'appareils grâce à sa conception dynamique améliorée et adaptée aux mobiles (responsive). Cette annonce renforce l'engagement de Terranova Security à offrir à l'ensemble des utilisateurs la possibilité de suivre la formation en sensibilisation à la sécurité sur l'appareil de leur choix, pour une expérience d'apprentissage plus flexible et confortable.

« Notre formation en sensibilisation à la sécurité responsive permet aux utilisateurs d'apprendre sur l'appareil avec lequel ils sont le plus à l'aise, au moment qui leur convient le mieux », a ajouté Lise Lapointe. "Une expérience de formation plus fluide facilite le processus de changement de comportement, réduit les risques et renforce la première ligne de défense d'une entreprise contre les cybermenaces."

La récente explosion de l'utilisation des téléphones intelligents et des tablettes a mis en lumière l'importance de l'apprentissage mobile dans le cadre des programmes de sensibilisation à la sécurité. Des études ont démontré que 70 % des étudiants se sentent plus motivés par les formations offertes sur un appareil mobile, tandis que les utilisateurs de téléphones intelligents tendent à compléter leurs cours 45 % plus rapidement que ceux qui utilisent un ordinateur.

Ces tendances sont là pour rester. En 2019, il y avait plus de téléphones cellulaires sur la Terre que d'humains. D'ici 2025, 72 % des utilisateurs d'Internet accèderont au Web uniquement à partir de leur téléphone intelligent, d'où l'importance d'adapter les formations en sensibilisation à la sécurité à cette réalité.

Le matériel de formation en sensibilisation à la sécurité de Terranova Security responsive est disponible dès maintenant en version anglaise pour les nouveaux et les clients existants. Le contenu 100 % adapté aux mobiles sera disponible dans plusieurs autres langues d'ici la fin de l'année 2020.

À propos de Terranova Security

Terranova Security est un chef de file mondial et un partenaire de choix pour la formation en sensibilisation à la sécurité. Ses programmes de sensibilisation à la sécurité et de simulation d'hameçonnage ont été présentés avec succès à plus de 10 millions d'utilisateurs. L'entreprise est reconnue pour son contenu de qualité supérieure, ses plateformes de sensibilisation à la sécurité multilingues, son portfolio de formations et d'outils de communication et ses simulateurs d'hameçonnage intuitifs. Les organisations continuent de tirer profit de la démarche en cinq étapes de sensibilisation à la sécurité de Terranova Security, qui propose une approche étape par étape, basée sur les faits, pour mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la sécurité réussi. Terranova Security travaille avec des organisations et des équipes de sensibilisation à la sécurité à travers le monde pour concevoir des programmes qui contribuent à réduire considérablement le facteur de risque humain et prévenir efficacement toute cyberattaque. Pour en apprendre davantage, visitez le terranovasecurity.com.

