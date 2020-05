Terranova Security lance de puissantes fonctions d'accessibilité sur l'ensemble de sa bibliothèque de formation en sensibilisation à la sécurité

LAVAL, Québec, 22 mai 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Terranova Security, un leader mondial de la formation en sensibilisation à la sécurité, a annoncé un nouvel ensemble de fonctionnalités d'accessibilité améliorées sur l'ensemble de sa bibliothèque de contenus de formation en sensibilisation à la sécurité.

Pour coïncider avec la Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité (JMSA), cette version comprend une expérience d'apprentissage enrichie et inclusive pour tous les utilisateurs, et prévoit de rendre le contenu disponible dans plus de 40 langues. Ces mesures concrétisent l'engagement pris par Terranova Security de veiller à ce que chacun puisse avoir accès aux connaissances dont il a besoin pour assurer sa propre sécurité, celle de son organisation et celle de toutes les informations sensibles.

« Créer une expérience de formation inclusive en sensibilisation à la sécurité a toujours été une priorité majeure pour nous », a déclaré Lise Lapointe, auteure et PDG de Terranova Security. « En offrant des cours dans autant de formats que nous le faisons, en plus du support que nous offrons dans la plateforme pour une expérience d'apprentissage inclusive, nous nous efforçons de rendre le processus de formation aussi simple et agréable que possible pour nos utilisateurs. »

Les principales caractéristiques de cette version en matière d'accessibilité sont les suivantes :

Support linguistique continu : Terranova Security est reconnue pour son contenu de très haute qualité, son soutien important qu'elle offre aux clients, sa capacité à personnaliser le contenu et sa prise en charge de la plupart des langues de tous les fournisseurs (texte et narration). L'entreprise continue de fournir des prestations dans ce domaine, avec une bibliothèque de formation qui comprend des modules, ainsi que du contenu de micro-apprentissage et de nano-apprentissage, qui seront tous disponibles dans plus de 40 langues différentes. Cette initiative continue représente l'engagement de Terranova Security à offrir aux utilisateurs une formation en sensibilisation à la sécurité dans la langue de leur choix.

: Terranova Security est reconnue pour son contenu de très haute qualité, son soutien important qu'elle offre aux clients, sa capacité à personnaliser le contenu et sa prise en charge de la plupart des langues de tous les fournisseurs (texte et narration). L'entreprise continue de fournir des prestations dans ce domaine, avec une bibliothèque de formation qui comprend des modules, ainsi que du contenu de micro-apprentissage et de nano-apprentissage, qui seront tous disponibles dans plus de 40 langues différentes. Cette initiative continue représente l'engagement de Terranova Security à offrir aux utilisateurs une formation en sensibilisation à la sécurité dans la langue de leur choix. Conformité aux WCAG 2.1 : Terranova Security est conforme aux niveaux A et AA des normes WCAG 2.1 en matière d'accessibilité. Les mesures d'accessibilité de Terranova Security mises en œuvre sont toutes conformes aux directives et aux critères de réussite en rendant le contenu de la formation universellement perceptible, exploitable, compréhensible et solide. Terranova Security a atteint ce haut niveau d'accessibilité du contenu en proposant des alternatives textuelles pour le contenu non textuel, des alternatives multimédia synchronisées et des améliorations de la convivialité de l'interface.

: Terranova Security est conforme aux niveaux A et AA des normes WCAG 2.1 en matière d'accessibilité. Les mesures d'accessibilité de Terranova Security mises en œuvre sont toutes conformes aux directives et aux critères de réussite en rendant le contenu de la formation universellement perceptible, exploitable, compréhensible et solide. Terranova Security a atteint ce haut niveau d'accessibilité du contenu en proposant des alternatives textuelles pour le contenu non textuel, des alternatives multimédia synchronisées et des améliorations de la convivialité de l'interface. Les mêmes contenus de haute qualité que les utilisateurs aiment : les mesures d'accessibilité de Terranova Security ont été conçues dans un souci d'interactivité. L'ensemble du matériel de formation maintient un niveau élevé d'interactivité et d'engagement. Ainsi, les utilisateurs ont toujours accès à une formation en sensibilisation à la sécurité amusante et informative, qui reste la marque de fabrique de Terranova Security.

« Toutes les organisations ont l'obligation de s'assurer que leur programme de formation en sensibilisation à la sécurité est aussi inclusif que possible », a ajouté Jamal Elachqar, le directeur technique de Terranova Security. « Nous considérons qu'il est de notre responsabilité de soutenir la diversité et l'inclusion par une formation en sensibilisation à la sécurité qui permet à chacun d'acquérir les connaissances et les outils dont il a besoin pour être un cyber-héros dans sa vie personnelle et professionnelle. »

De nombreux contenus en ligne excluent encore de nombreux utilisateurs chaque jour. Dans 80 % des cas, le contenu en ligne n'est disponible que dans une seule des dix langues : anglais, chinois, espagnol, japonais, arabe, portugais, allemand, français, russe et coréen. Moins de la moitié de la population mondiale parle l'une de ces langues comme langue de prédilection.

En termes de conformité aux WCAG 2.1, une recherche de la JMSA a observé que 98,1 % des pages d'accueil présentent au moins un défaut, alors que la page d'accueil moyenne d'un site web contient 60,9 erreurs d'accessibilité.

Les versions accessibles de la formation en sensibilisation à la sécurité de Terranova Security sont maintenant disponibles pour les nouveaux clients et les clients existants.

À propos de Terranova Security

Terranova Security est un leader mondial et un partenaire de choix dans le domaine de la formation en sensibilisation à la sécurité, avec des programmes de sensibilisation à la sécurité et de simulation d'hameçonnage qui ont fait leurs preuves auprès de plus de 10 millions d'utilisateurs. Reconnue pour fournir un contenu offrant l'un des meilleurs niveaux de qualité, une plateforme de sensibilisation à la sécurité la plus multilingue, un portefeuille de formations et de communications et un simulateur d'hameçonnage intuitif, les organisations continuent de s'appuyer sur le cadre de sensibilisation en cinq étapes de Terranova Security qui fournit une approche étape par étape factuelle pour un programme de sensibilisation à la sécurité réussi. Terranova Security travaille avec des organisations et des équipes de sensibilisation à la sécurité dans le monde entier pour concevoir des programmes qui réduisent considérablement le facteur de risque humain afin de contrer efficacement toutes les cyberattaques. Pour en savoir plus, consultez le site terranovasecurity.com.

