Test d'efficacité réussi pour la technologie textile antivirale HeiQ Viroblock NPJ03 contre le coronavirus

Depuis 15 ans, la société HeiQ fait largement ses preuves en matière d'innovation en aidant les marques à améliorer leurs produits textiles. Poussée à agir par la lutte mondiale contre le coronavirus, HeiQ lance HeiQ Viroblock NPJ03 (Viroblock), un traitement textile antiviral et antimicrobien qui s'est avéré efficace contre le coronavirus humain (229E) dans le test du masque facial, améliorant considérablement la réduction du log antiviral des masques faciaux non traités de 2,90 à 4,48, soit une réduction de plus de 99,99 % des infections virales. (Remarque : une réduction de log de 2 équivaut à 100 fois l'efficacité.)

« Le Dr Thierry Pelet, virologue et membre du conseil consultatif scientifique de HeiQ, nous a apporté une connaissance approfondie et nous a permis d'accélérer nos efforts afin de résoudre le problème urgent d'une pandémie mondiale », a déclaré Carlo Centonze, PDG du groupe HeiQ. « Notre objectif est d'empêcher les textiles de devenir une surface hôte de propagation des virus et des bactéries nuisibles et de contribuer à réduire le risque et la vitesse de contamination et de transmission. »

D'après l'Organisation mondiale de la santé, la période d'incubation du COVID-19 va de 1 à 14 jours. La distanciation sociale et le port d'un masque sont des mesures courantes que les populations de pays comme la Corée du Sud et Taïwan prennent pour éviter de propager le virus. Le producteur chinois de masques de protection Suzhou Bolisi est le principal adoptant de Viroblock. Les masques traités seront disponibles dès le mois d'avril. De nombreux producteurs de textiles mondiaux, comme le fabricant de collants américain Kayser-Roth et Lufeng en Chine, évaluent la technologie Viroblock sur d'autres types de produits textiles.

« Je suis impressionné par la capacité de HeiQ à accélérer une innovation aussi complexe et à apporter cette découverte à des produits critiques à l'échelle mondiale en peu de temps », a déclaré le Dr Pelet.

La technologie Viroblock est une combinaison unique de technologies vésicule et argent conçue pour inhiber la croissance et la persistance des bactéries et des virus. La technologie vésicule de HeiQ cible les virus enveloppés de lipides, tels que le coronavirus, permettant une désactivation rapide du virus, tandis que la technologie argent de HeiQ inhibe la réplication à la fois des bactéries et des virus. La technologie Viroblock peut être appliquée sur un large éventail de surfaces textiles, notamment les masques faciaux, les filtres à air, les blouses médicales, les rideaux et ainsi de suite.

Viroblock démontre une amélioration spectaculaire de la réduction de l'infectivité du virus contre les types de grippe H1N1, H5N1, H7N9 et le virus respiratoire syncytial (RSV).

Pour tout complément d'information sur le coronavirus, veuillez consulter le site Web du CDC. Pour en savoir plus sur la technologie Viroblock, envoyez-nous un e-mail à l'adresse : [email protected].

À propos de HeiQ

Fondée en 2005 en tant que société dérivée de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH), HeiQ est un leader de l'innovation textile, avec la création de certaines des technologies textiles les plus efficaces, durables et performantes du marché actuel. Son objectif est d'améliorer la vie de milliards de personnes en perfectionnant un produit quotidien : les textiles. Combinant trois domaines d'expertise (recherche scientifique, fabrication de matériaux spécialisés et image de marque des ingrédients grand public), HeiQ est le partenaire d'innovation idéal pour créer des produits textiles différenciés et durables et capturer la valeur ajoutée au point de vente.

Contact

HeiQ Materials AG

Ruetistrasse 12

8952 Schlieren (Zurich)

Suisse

www.heiq.com| Amérique du Nord

Timothy Skedzuhn

President of Global Brandforce

Téléphone : +1 802 595 36 67

[email protected]

Asie

Céline Huang

CEO Greater China

Tél. : +86 18501650296

E-mail : [email protected]

Europe et reste du monde

Hoi Kwan Lam

Chief Marketing Officer

Tél. : +41 56 250 68 82

E-mail : [email protected]

SOURCE HeiQ Materials AG