TetraScience et Bayer étendent leur partenariat pour accélérer la gestion des données scientifiques

BOSTON, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- TetraScience , la société spécialisée dans les données scientifiques et l'IA, a annoncé que Bayer AG allait étendre son déploiement de la Scientific Data Foundry de TetraScience à l'ensemble de ses opérations de R&D pharmaceutiques et phytosanitaires.

Bayer utilise la Scientific Data Foundry pour centraliser et harmoniser les données scientifiques provenant des instruments de laboratoire et des partenaires CRO (Contract Research Organization) et CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) externes dans un format unifié et adapté à l'IA. Cette mise en œuvre répond aux problèmes majeurs des silos de données en offrant une intégration harmonieuse avec les flux de travail existants, tout en garantissant une traçabilité et une conformité totales aux exigences réglementaires.

« Notre partenariat élargi avec TetraScience apporte une valeur mesurable grâce à un accès unifié aux données des instruments et des CRO qui alimente notre automatisation et nos analyses à grande échelle », déclare Linus Goerlitz, responsable de la transformation de la science réglementaire chez Bayer. « Les capacités d'audit de la plateforme ont permis de rationaliser nos processus de préparation réglementaire ».

Cette mise en œuvre offre aux scientifiques de Bayer un accès immédiat à des données contextualisées dans le cadre de programmes pharmaceutiques et phytosanitaires, ce qui permet d'effectuer des analyses et de prendre des décisions le jour même, alors qu'il fallait auparavant des semaines d'intégration des données.

Les équipes numériques et informatiques de Bayer auront accès à des capacités en libre-service viala chaîne d'outils assistée par l'agent Tetra AI, ce qui leur permettra d'intégrer de nouvelles sources de données et de configurer des applications analytiques et des flux de données au sein de l'infrastructure de données d'entreprise de leur choix.

« L'engagement de Bayer illustre la manière dont les organisations de premier plan jettent les bases de l'IA scientifique par le biais d'une gestion industrialisée des données », déclare Patrick Grady, PDG de TetraScience. « En tirant parti de notre Scientific Data Foundry, nous mettons en place l'infrastructure nécessaire pour accélérer la découverte et débloquer la prochaine génération d'innovations pharmaceutiques et agricoles ».

À propos de TetraScience

TetraScience est la société spécialisée dans les données scientifiques et l'IA. Sa Scientific Data Foundry convertit les matières premières de la science en données natives de l'IA, tandis que sa Scientific Use Case Factory industrialise les flux de travail basés sur l'IA dans les domaines de la R&D et de la fabrication. Tetra AI relie la Foundry et la Factory, fournissant des capacités agentiques qui guident les scientifiques à travers des flux de travail complexes, font émerger des connaissances inter-domaines et accélèrent les résultats scientifiques. Soutenu par des investisseurs majeurs et bénéficiant de la confiance des principales sociétés biopharmaceutiques au monde et de partenaires mondiaux tels que NVIDIA, Databricks, Snowflake et Microsoft, TetraScience remodèle les industries scientifiques du monde entier pour les faire entrer dans l'ère de l'IA. Pour plus d'informations, visitez le site tetrascience.com .

Contact : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2749538/tetrascience_logo_logo_color_Logo.jpg