Teufel ressuscite son BOOMSTER

Il est plus puissant, intègre une batterie plus endurante et adopte un nouveau look – le nouveau BOOMSTER est le nouveau prodige Teufel

Une nouvelle enceinte puissante et optimisée

La 1er enceinte Bluetooth nommée BOOMSTER développée à la fin 2014 est rapidement devenu un bestseller et l'un des produits teufel préférés de nos fans. C'est sans doute sa capacité à envoyer des watts et à délivrer un gros son plein de grave qui a marqué les esprits, procurant ainsi au BOOMSTER un son impressionnant. La nouvelle version du BOOMSTER va encore plus en intégrant deux membranes passives qui viennent en assistance du haut-parleur de graves pour des basses plus sèches et punchy. Le nouveau BOMMSTER profite également de la technologie Teufel Dynamore qui assure une diffusion sonore plus large, plus ouverte. Le BOOMSTER est donc de retour, plus puissant que jamais.

Autonome, endurante et polyvalente

Le caisson de basses intégré au BOOMSTER est visuellement beaucoup plus discret que son prédécesseur, une optimisation nécessaire pour satisfaire les demandes de nos fans. En effet, ces derniers souhaitaient que le BOOMSTER profite d'une protection IPX5 contre les diverses agressions extérieures. La pluie n'est donc plus un problème pour lui. On peut donc l'amener partout avec soi sans crainte et surtout il est possible d'écouter de la musique pendant 18H00 grâce à sa nouvelle batterie. Avec une telle réserve, on peut même partager son énergie, car le nouveau BOOMSTER sait aussi faire office de power bank (5V, 2A), pratique pour éviter les pannes de smartphones.

De la musique non-stop

Le nouveau BOOMSTER sait tout faire. Avec sa réception radio numérique et analogique, le nouveau BOOMSTER peut diffuser n'importe quelle station de radio. Vous préférez votre propre playlist, pas de problème, il est possible d'appairer son smartphone en bluetooth apt-X et vous aurez accès aux services de streaming comme Spotify, Deezer…Si vous n'êtes pas seul, vous aurez également la possibilité d'y connecter deux smartphones en même temps. Enfin, pour faire encore plus de bruit, il est possible de connecter deux BOOMSTER entre eux, et ainsi créer un ensemble de deux enceintes fonctionnant en stéréo délivrant près de 100 watts RMS.

