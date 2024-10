TGV Investit 2 Millions De Dollars Dans La Plateforme Créatrice D'art Printler : Conduisant L'expansion Par La Mondialisation Et L'IA.

STOCKHOLM, 4 octobre 2024 /PRNewswire/ --Le fonds TGV 4 Plus (TGV) annonce un nouvel investissement de 2 millions de dollars dans Printler, qui redéfinit la manière dont les artistes indépendants trouvent leur public dans le monde entier. L'investissement est constitué d'une combinaison d'actions secondaires et d'une obligation convertible.

Andreas Holmgren, cofondateur de Printler (à gauche), et Fredrik Adolfsson, partenaire fondateur de True Global Ventures (à droite), devant le site de production de Printler à Stockholm.

Printler a affiché un taux de croissance très élevé de 73 % en 2024, sur un marché européen du commerce électronique dont la croissance est inférieure à 10 %. Pourtant, la plateforme n'a fait qu'effleurer la surface du marché européen, avec de vastes opportunités encore inexploitées. Un lancement en dehors de l'Europe se profile à l'horizon, présentant un marché encore plus vaste pour l'expansion, car l'IA continue de mettre en relation les acheteurs avec les bons artistes à l'échelle mondiale. Le chiffre d'affaires de 2024 devrait atteindre 7 millions de dollars et 10 millions de dollars en 2025. L'entreprise a un flux de trésorerie positif depuis le milieu de l'été 2023.

Le PDG de Printler, Andreas Holmgren, commente la transaction :

« TGV gagne en puissance grâce à sa portée mondiale et à son réseau de partenaires, et je suis heureux que nous ayons pu trouver un moyen d'intégrer TGV plus profondément dans l'entreprise.

L'utilisation de l'IA par Printler a déjà donné des résultats en permettant aux clients de trouver des œuvres d'art correspondant à leurs goûts personnels. Avec l'arrivée de TGV, qui est passé du statut de petite partie prenante à celui de grande partie prenante, l'entreprise peut se concentrer encore davantage sur le perfectionnement de ces outils d'IA afin d'améliorer l'expérience des acheteurs et des artistes, en permettant une mise à l'échelle plus efficace et une personnalisation plus poussée.

Le partenaire gérant de TGV, Fredrik Adolfsson, commenter :

« Le succès de Printler jusqu'à présent montre la force de la combinaison de l'IA avec un marché unique. Nous sommes ravis de les aider à consolider ces résultats. Grâce à notre présence mondiale, nous sommes convaincus que nous pouvons aider Printler à faire connaître sa vision à un public beaucoup plus large. »

Le PDG de Printler, Andreas Holmgren, partage sa vision :

« L'art est personnel. Une technologie intelligente est essentielle pour permettre aux acheteurs de trouver plus facilement les œuvres qui les touchent vraiment. Grâce au réseau mondial de TGV, nous pouvons nous concentrer sur l'amélioration de ces capacités afin d'offrir une expérience encore meilleure aux artistes et aux amateurs d'art, tout en poursuivant notre expansion internationale. »

