the COOL company Renforce sa Position sur le Marché avec l'intégration d'ADventori

Après l'annonce, la semaine dernière, du rebranding complet de the COOL company, cette initiative stratégique représente une nouvelle étape majeure dans notre stratégie d'expansion. En effet, nous avons récemment acquis d'autres innovateurs dans des domaines tels que le marketing des réseaux de points de vente, la mesure de l'efficacité publicitaire, l'attribution et bien plus encore.

La technologie DCO, essentielle pour les annonceurs, permet aux clients d'ADventori de créer des expériences personnalisées, engageantes et performantes, parfaitement adaptées, afin de permettre aux marques de se connecter individuellement avec chaque consommateur en ligne.

« Les leaders de notre secteur comprennent soit les aspects commerciaux, soit les aspects techniques de l'adtech. Peu de dirigeants maîtrisent à la fois les dynamiques commerciales, la complexité de l'écosystème technologique publicitaire et l'évolution stratégique de l'industrie. Pierre-Antoine et l'équipe d'ADventori en sont des experts incontestés. Cela se reflète dans la réussite d'ADventori, en aidant des marques prestigieuses comme Disneyland Paris, Air France, Hyundai, McDonald's, et bien d'autres. S'associer à ADventori, c'est comme réunir les meilleurs Jedi de Star Wars et les plus grands épéistes de Game of Thrones dans la même équipe. Ensemble, nous pourrons accomplir des choses extraordinaires ! » a déclaré Zack Dugow, fondateur et PDG de the COOL company.

ADventori est également reconnue pour sa plateforme innovante de gestion créative - Creative Management Platform (CMP) et ses capacités d'optimisations de production de formats dynamiques, qui permettent aux annonceurs de créer des campagnes publicitaires personnalisées et percutantes sur tous les canaux numériques, tout en réduisant les coûts créatifs grâce à l'automatisation et à l'IA.

Leur technologie avancée permet de créer des expériences publicitaires sur mesure sur la base des audiences média. C'est l'une des raisons principales de ce rapprochement qui s'inscrit dans une progression continue, alors que the COOL company construit une entreprise complète et intégrée verticalement.

Voici un aperçu des principales étapes de notre croissance :

2020 : the COOL company acquiert Squawk-It, une plateforme de commentaires en ligne, qui devient le produit phare de COOL Comments.

2021 : the COOL company acquiert OKO Digital, un leader britannique de la monétisation web depuis 1996.

2023 : Balihoo, leader du marketing hyperlocal en ligne pour les franchises, rejoint le groupe.

2023 : COOL Media (anciennement Insticator Australia), un leader de l'attribution CTV, est intégré.

Chacune de ces acquisitions a permis à the COOL company de s'étendre, de gagner en flexibilité et d'offrir des services complémentaires à une clientèle plus large. Par exemple, les clients franchisés de Balihoo peuvent désormais bénéficier des offres CTV de COOL Media, tandis que les éditeurs utilisant OKO Digital pour la monétisation peuvent tirer parti des produits d'engagement des internautes d'Insticator.

L'intégration d'ADventori dans cet écosystème renforcera les synergies entre ces marques, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités d'innovation et de performance pour nos clients.

« Nous voyons un potentiel immense de synergies entre nos marques », a déclaré Pierre-Antoine Durgeat, fondateur d'ADventori. « L'alliance de l'approche personnalisée d'ADventori avec, par exemple, les clients franchisés de Balihoo et les offres CTV de COOL Media nous permettra de proposer des solutions globales et des résultats exceptionnels pour nos clients. »

Fondée en 2009, ADventori s'est imposée comme un leader technologique de l'automatisation de la production créative publicitaire numérique, travaillant avec une clientèle diversifiée telle qu'Air France, Renault ou encore Disneyland. Cette personnalisation permet aux annonceurs d'ajuster précisément leurs messages en temps réel, créant ainsi des publicités plus percutantes et performantes en maîtrisant leurs coûts créatifs.

« Nous avons répondu aux attentes de nos clients en proposant des publicités moins intrusives avec des messages optimisés », a ajouté Pierre-Antoine Durgeat. « Grâce à notre technologie, nous pouvons diffuser moins de publicités mais plus efficaces, dans l'intérêt des annonceurs comme des éditeurs. »

« Cet objectif s'aligne avec la mission de the COOL company, en créant une meilleure expérience utilisateur. Nous voyons déjà nos marques se renforcer mutuellement », a ajouté Durgeat.

L'acquisition d'ADventori ouvre de nouvelles perspectives passionnantes. Les équipes des deux entreprises collaborent entre elles en fournissant des services complémentaires plus innovants et performants. Pour plus d'informations sur the COOL company et sa stratégie d'acquisition, vous pouvez visiter cool.co.

À propos de the COOL company

Chez the COOL company, nous nous efforçons de créer un environnement gagnant pour tous. Nous nous engageons à offrir une expérience unique à nos utilisateurs, éditeurs, franchisés et annonceurs, leur permettant d'atteindre et de dépasser leurs objectifs grâce à notre innovation, notre utilisation de l'intelligence artificielle avancée, notre technologie publicitaire disruptive et nos équipes d'experts. Toutes les actions que nous menons, toutes les décisions que nous prenons, chaque acquisition réalisée, ont pour but d'améliorer cette expérience clients à travers nos filiales.

Les marques de the COOL company incluent :

Insticator, une plateforme pour les éditeurs d'engagement de leurs audiences, Balihoo, une solution complète de gestion publicitaire pour les retailers, COOL Media, une solution de tracking avancée pour aider les agences et les marques à atteindre et mesurer leur audience, et OKO Digital, solution de monétisation d'inventaire intégrée pour les éditeurs de sites web et d'applications.

the COOL company touche plus de 350 millions de consommateurs chaque mois à travers un réseau de partenaires et d'annonceurs premium, incluant Kohler, Suzuki, Acer, Pearle Vision, Trek, Brita, Viking Cruises, MLB, Playmaker, Blitz, Evolve Media ...

the COOL company a reçu de nombreuses distinctions : liste Inc 5000, Deloitte's Fast 500, Deloitte's Fast 500. Elle a également reçu le prix Digiday Media Awards pour son innovation dans la modernisation des médias numériques.

À propos d'ADventori

ADventori est une technologie avancée d'automatisation créative, comprenant notamment un adserver DCO. Notre objectif est d'aider les marques à apporter de l'automatisation dans la personnalisation et la production de leurs publicités numériques. Les annonceurs, les agences (médias ou créa) et DSP s'appuient sur notre plateforme pour améliorer l'efficacité des campagnes publicitaires sur tous les supports de communication numériques : bannières, mobiles, vidéos, social ads, CTV, landing pages, native ads, DOOH… en intégrant des données en temps réel. Nos publicités s'adaptent à leurs audiences, déployant à la fois un message pertinent pour l'utilisateur avec un niveau de performance supérieur tout en maîtrisant les coûts de production créa. Tout cela soutenu par une équipe d'experts offrant un service de haute qualité reconnu et sur mesure pour chaque client.

https://www.adventori.com

