The Mill: un nouveau chapitre appuyé par un déploiement international

PARIS, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- The Mill, leader mondial dans le domaine des effets visuels et de la production créative, a annoncé aujourd'hui son retour officiel sous l'égide de TransPerfect, fournisseur mondial de solutions linguistiques et d'IA pour les entreprises internationales. Cette nouvelle étape marque le début d'une ère où l'héritage artistique et le savoir-faire de The Mill sont amplifiés par l'infrastructure, la technologie de pointe et l'envergure internationale de TransPerfect.

The Mill

Depuis plus de 30 ans, The Mill façonne l'imaginaire culturel grâce à une créativité pionnière dans les domaines de la publicité, du cinéma et du divertissement. Aujourd'hui, grâce à la présence de TransPerfect dans plus de 140 pays, le studio peut offrir des services complets intégrés, renforçant la collaboration avec les marques, les réalisateurs et les agences à chaque étape du parcours créatif.

« Il ne s'agit pas seulement d'une acquisition ; il s'agit d'élargir les possibilités pour nos clients. Ensemble, nous construisons une puissance créative capable d'imaginer des histoires pour chaque écran, chaque marché et chaque audience », déclare Fabien Godenèche, managing director du studio parisien.

L'innovation reste au cœur de la mission de The Mill. De la narration immersive à l'adoption de l'IA comme partenaire opérationnel, le studio continuer de conjuguer l'artisanat humain à la technologie. Avec TransPerfect, The Mill dispose désormais de nouvelles capacités pour ses clients, notamment en matière de :

VFX, design et narration immersive à grande échelle ;

campagnes créatives complètes avec localisation intégrée ;

flux de travail optimisés par l'IA rendant la production plus rapide, plus précise et sans frontières.

« À mesure que le secteur évolue, nous nous engageons à explorer pleinement les technologies émergentes pour fournir un travail qui non seulement répond aux attentes des clients, mais qui les dépasse », a ajouté Guillaume Parra, Head of 3D. « Grâce à la motivation collective, à la créativité et à la résilience de l'équipe de The Mill, nous sommes préparés aux défis et aux opportunités de demain. »

The Mill conservera son identité de marque et son indépendance créative tout en étendant sa portée depuis ses hubs existants à Paris, Londres, Séoul et Bangalore. La direction et les talents demeurent en place afin d'assurer la continuité pour les clients et la stabilité pour les équipes L'expansion sur le marché américain est également envisagée à mesure que le studio se développe dans son nouveau cadre mondial.

« Rejoindre TransPerfect et continuer à s'appuyer sur les 30 ans d'expérience de The Mill était une opportunité que nous ne pouvions pas ignorer », déclare Liam Collinwood, managing director du studio de Londres. « Ensemble, nous offrons aux plus grandes marques une expérience créative complète capable de produire des contenus d'exception et de les déployer sans limite à l'international. »

Pour les marques évoluant dans un marché mondial fragmenté entre le cinéma, les jeux vidéo, le streaming et les expériences immersives, le nouveau Mill est un partenaire unique. Il offre un travail créatif de classe mondiale à grande échelle.

En France, les équipes parisiennes de The Mill et de MPC viennent d'emménager dans un nouveau studio au 10 boulevard de la Bastille, un espace lumineux et collaboratif pensé pour stimuler la créativité et renforcer les synergies entre les équipes.

À propos de The Mill

Fondé en 1990, The Mill est un leader mondial des effets visuels et de la production créative, connu pour avoir créé certaines des campagnes et œuvres cinématographiques les plus emblématiques. Avec des studios à Paris, Londres, Séoul et Bangalore, The Mill se spécialise dans les VFX, le design et la narration immersive. Faisant désormais partie de la famille TransPerfect, The Mill combine créativité primée et échelle mondiale afin de proposer des histoires pour tous les écrans, tous les marchés et tous les publics.

À propos de TransPerfect

TransPerfect est le plus grand fournisseur mondial de solutions linguistiques et d'IA pour les entreprises internationales. Depuis ses bureaux répartis dans plus de 140 villes sur six continents, TransPerfect propose à ses clients du monde entier une gamme complète de services dans plus de 200 langues. Plus de 6 000 organisations mondiales font appel à la technologie GlobalLink® de TransPerfect pour simplifier la gestion du contenu multilingue. Son engagement en matière de qualité et son service client sur mesure sont certifiés ISO 9001 et ISO 17100. Le siège social de TransPerfect est situé à New York, avec des sièges régionaux à Londres et Hong Kong. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.transperfect.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814792/The_Mill_office.jpg