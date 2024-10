THE SURREY, A CORINTHIA HOTEL OUVRE SES PORTES DANS L'UPPER EAST SIDE DE NEW YORK

Sous la direction de Corinthia Hotels, le nouvel hôtel apporte une énergie vibrante à la 76e et à Madison

NEW YORK, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- The Surrey, A Corinthia Hotel, ouvre aujourd'hui sous son nom emblématique, apportant un nouveau design et une expérience ultra-luxueuse à l'une des adresses les plus convoitées de l'Upper East Side. Le bâtiment de 16 étages est le premier bâtiment de Corinthia Hotels en Amérique du Nord. The Surrey, propriété de Reuben Brothers, les principaux acteurs mondiaux en matière de développement immobilier et de capital-investissement, a subi une transformation totale et compte désormais 70 chambres, 30 suites et 14 maisons privées. Il accueille la première porte new-yorkaise du restaurant prisé Casa Tua et le tranquille spa Surrey qui met en avant Sisley Paris, offrant une expérience de vie élégante tant pour les artistes internationaux de talent que les New-Yorkais locaux.

The Surrey, A Corinthia Hotel

DESIGN DE L´EMPLACEMENT

Situé sur la 76e rue Est, l'hôtel dispose d'espaces communs et de chambres conçus par l'équipe de design MBDS de Londres et de New York pour mêler les influences du passé à la sophistication contemporaine. Le design évoque une atmosphère résidentielle, rendant hommage à New York avec des détails tels que des lustres de Murano fabriqués à la main et des meubles sur mesure. Les espaces de l'hôtel, depuis les armoires jusqu'aux finitions du mur, acquièrent une dimension sensorielle et riche. Les suites de l'hôtel tirent leur inspiration des ponts du Central Park. Cela inclut notamment la suite Bethesda Grande, la suite Pine Bank Bridge, la suite Greywacke Heritage et la suite Surrey, qui présentent des aspects design qui honorent leurs homonymes. Les moulures couronnées reflètent le style architectural de chaque pont, tandis que des illustrations des ponts se trouvent dans la grande armoire de chaque suite. Ces chambres spacieuses disposent d'espaces de vie élégants, de lits luxueux et de salles de bains dynamiques. Les clients de ces suites ont la possibilité d'utiliser un service de majordome sans frais et personnalisé pour un séjour inégalable et hautement personnalisé.

CASA TUA DÉBARQUE À NEW YORK

Casa Tua, le célèbre groupe de restaurants fondé par Miky et Leticia Herrera-Grendene, ouvre son premier établissement à New York au Surrey, A Corinthia Hotel, en tant que partenaire exclusif de restauration et de boissons. Le restaurant, créé par le célèbre architecte italien Michele Bonan, fusionne le luxe contemporain et les influences de la Florence natale du chef. Il est décoré de meubles sur mesure en Italie et présente une collection d'art organisée par Miky et Leticia. Situé à proximité du hall de l'hôtel, le Lounge by Casa Tua offre un menu quotidien comprenant des collations légères, des cafés et des cocktails. L'expérience Casa Tua se prolonge jusqu'au second étage de l'hôtel, comprenant un club privé. Le menu de Casa Tua rend hommage aux saveurs variées de la cuisine italienne et méditerranéenne. Ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sept jours sur sept, le restaurant comprend une table de chef semi-privée.

DESTINATION DE WELLNESS UPPER EAST SIDE

Une nouvelle destination bien-être débarque dans l'Upper East Side : le Surrey Spa présentant Sisley Paris. Corinthia Hotels a collaboré avec la marque française de luxe Sisley, reconnue pour son savoir-faire en phytocosmétologie – qui allie les ingrédients naturels les plus efficaces à une science avancée – afin d'offrir des traitements centrés sur le rajeunissement, le vieillissement et la détente. Le menu du spa propose plusieurs soins incorporant des produits Sisley, dont le soin du visage repulpant Black Rose, uniquement et exclusif à l'établissement. Le spa de Surrey est composé d'un hammam, d'un sauna, d'une salle dédiée au sel, d'une douche sensorielle, d'une zone sportive créée par AMP et d'une boutique d'habillement Sisley. La terrasse extérieure isolée est connectée au spa.

UNE GALERIE VIVANTE

À quelques pâtés de maisons de certains des musées les plus renommés au monde, l'art joue un rôle central dans le design et l'expérience des visiteurs du Surrey. L'hôtel a collaboré avec l'équipe d'experts de la galerie VISTO, basée à Paris, pour créer une collection d'art qui utilise la ville comme thème unificateur. La collection, conçue pour donner le sentiment d'une collection unique, honore le centième anniversaire de l'hôtel en présentant des objets élaborés par un mélange d'artistes new-yorkais depuis les années 1920. Des créations de New-Yorkais, des artistes internationaux établis à New York et d'artistes captivés par la dynamique sans précédent de la ville ornent les murs du récit visuel.

Concernant les hôtels Corinthia

Fondée à Malte en 1968, Corinthia Hotels est une société hôtelière mondiale avec un portefeuille de luxe en expansion. Corinthia a marqué le début du genre « Grand Boutique » d'hôtels, alliant la splendeur d'une grande dame au dynamisme d'un petit hôtel lifestyle. Du Corinthia Palace original à Malte aux hôtels de Londres, Lisbonne et Budapest, la société développe des propriétés emblématiques à New York, Rome, Bruxelles, Bucarest, Doha et Riyad, ainsi que des complexes hôteliers aux Maldives et au-delà. Combinant l'âme méditerranéenne avec des offres culinaires haute qualité et de bien-être de classe mondiale et un service authentique, Corinthia reste un leader dans le secteur de l'hôtellerie avec des plans ambitieux pour renforcer davantage sa position au sein du luxe mondial. Corinthia.com











