THG Nutrition, avec sa marque phare Myprotein, choisit le système de gestion Plex MES de Rockwell Automation pour standardiser ses opérations et accélérer sa croissance

Le système de gestion de la production Plex de Rockwell Automation permettra d'unifier la fabrication, d'améliorer la visibilité des opérations en temps réel et d'assurer l'amélioration continue des activités de THG sur ses différents sites

MILTON KEYNES, England, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce que la société britannique THG Nutrition, avec sa marque phare Myprotein, première marque mondiale de nutrition sportive en ligne, a choisi le système de gestion de la production Plex (MES) de Rockwell Automation pour gérer son excellence opérationnelle, soutenir sa croissance rapide et unifier ses processus de fabrication entre ses divers sites.

THG Nutrition commercialise des produits de nutrition sportive d'un très haut niveau de qualité dans plus de 70 pays, et opère de nombreux sites de production dans le monde entier. Entité du groupe THG Plc, leader technologique et du commerce en ligne, THG Nutrition est reconnu pour son engagement en matière d'innovation, son efficacité et son haut niveau de satisfaction client. Ses installations de Warrington, en Grande-Bretagne, l'un de ses principaux sites de production, seront les premières à mettre en œuvre la plateforme Plex MES de Rockwell Automation, avec une expansion déjà prévue vers d'autres sites.

« Le système Plex MES nous permet d'agir rapidement et intelligemment », a expliqué Adam Pyne, directeur de la production chez THG. « Grâce à des tableaux de bord qui offrent des données en temps réel, des instructions de travail précises et un suivi des stocks facilité par des terminaux mobiles, nos équipes sont en mesure de prendre des décisions éclairées et d'optimiser l'ordonnancement de production. Plex MES supprime les silos opérationnels et permet aux équipes de collaborer entre les différents départements, en leur donnant les moyens d'une amélioration continue qui se traduit par un niveau de qualité de classe mondiale. »

Le choix par THG Nutrition de la plateforme Plex MES de Rockwell Automation a été fondé sur la nécessité pour l'entreprise britannique de bénéficier d'une visibilité opérationnelle en temps réel, avec une gestion simplifiée de la qualité et une planification efficace des stocks et de la production. THG s'appuyait précédemment sur des systèmes hérités et sur des processus manuels qui avaient pour inconvénient majeur de créer des silos entre les différents départements de l'entreprise. En choisissant Plex MES, THG Nutrition bénéficie d'une solution unifiée basée dans le cloud, avec une infrastructure numérique qui permet une actualisation constante à la dernière version logicielle disponible. Ce dynamisme renforce la prévisibilité des coûts, tout en assurant la conformité et en renforçant la résilience opérationnelle.

Le business model de THG Nutrition, qui repose sur la croissance par acquisitions, requiert un déploiement rapide des processus standardisés sur de nouveaux sites. La plateforme no-code configurable de Rockwell Automation permet aux équipes de THG en charge du numérique de reproduire des solutions rapidement, assurant ainsi l'homogénéité et l'efficacité nécessaires pour répondre à l'expansion de l'entreprise. Basé dans le cloud, le système de gestion Plex MES de Rockwell Automation offre également la flexibilité requise pour les opérations de cession, ce qui permet à THG d'adapter aisément son empreinte numérique à l'évolution de ses activités.

« THG Nutrition enregistre une croissance rapide et la plateforme Plex MES est la solution idéale pour accompagner ce parcours », a souligné Tom Forster, vice-président régional, Logiciels d'entreprise, EMEA, Rockwell Automation. « THG a choisi Plex pour sa capacité à unifier les opérations de fabrication, fournir des données en temps réel et soutenir une croissance évolutive. Notre plateforme permet à THG de standardiser ses processus, de réduire son coût total de possession et de conserver l'agilité qu'impose un marché dynamique. »

Fonctionnalités clés

Tableaux de bord temps réel : les tableaux de bord innovants de Plex MES affichent des indicateurs de performance clés qui permettent à THG Nutrition d'identifier rapidement les goulets d'étranglement et d'assurer une amélioration constante.

les tableaux de bord innovants de Plex MES affichent des indicateurs de performance clés qui permettent à THG Nutrition d'identifier rapidement les goulets d'étranglement et d'assurer une amélioration constante. Ordonnancement optimisé : la plateforme assure la conformité et évite la production hors séquence, réduisant ainsi les temps d'immobilisation et les exigences de nettoyage pour éliminer les allergènes.

la plateforme assure la conformité et évite la production hors séquence, réduisant ainsi les temps d'immobilisation et les exigences de nettoyage pour éliminer les allergènes. Plateforme de données unifiée : en consolidant les systèmes hérités au sein de la plateforme Plex, THG Nutrition réduit ses coûts IT et simplifie son infrastructure, tout en soutenant son efficacité opérationnelle à long terme.

en consolidant les systèmes hérités au sein de la plateforme Plex, THG Nutrition réduit ses coûts IT et simplifie son infrastructure, tout en soutenant son efficacité opérationnelle à long terme. Autonomie : l'approche « former le formateur » de Plex MES permet aux équipes de THG de gérer et de déployer la plateforme de manière indépendante, en contrôlant précisément leur feuille de route numérique.

« La connaissance approfondie du secteur agroalimentaire qui caractérise notamment Rockwell Automation a été un élément déterminant dans notre choix du système de gestion Plex MES », a poursuivi Adam Pyne. « Sa capacité à répondre aux exigences en matière d'audit, à faciliter les processus et à offrir une valeur financière et opérationnelle quantifiable, lui permet de se démarquer nettement de la concurrence. »

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial en matière d'automatisation industrielle et de transformation numérique. Nous connectons l'imagination de nos talents avec le potentiel de la technologie afin d'élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie, à la fin de l'exercice 2025, près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays. Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution « The Connected Enterprise® » dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg