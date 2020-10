THOMAS SABO et Rita Ora nous inspirent avec la collection Magic Stars

Les bijoux en argent sterling minutieusement élaborés nous envoûtent avec leurs perles élégantes, leurs fines structures vintage et leurs pierres rayonnantes qui s'affichent avec subtilité en bagues, colliers et boucles d'oreilles. La pièce phare de la collection Magic Stars est un papillon stylisé au rendu bicolore dont l'éblouissante splendeur captive tous les regards. Fruit d'un travail artisanal, ce magnifique pendentif suscite l'enthousiasme avec ses ajours détaillés en forme de lune et d'étoile, ses fines gravures et ses éléments décoratifs savamment placés. Sa finition soignée de très belle qualité ainsi que sa forte charge symbolique en font un véritable must-have empreint d'une magie intemporelle.

Toutes ces créations de même que plein d'autres fabuleuses idées cadeaux n'attendent plus qu'à être découvertes dans les boutiques THOMAS SABO, sur www.thomassabo.com ainsi qu'auprès des partenaires sélectionnés.

Des photos sont téléchargeables ici pour un usage rédactionnel : https://nextcloud.thomassabo.com/s/eLK2A3EdKXT9W8j

@thomassabo #magicbyTS #thomassabo

L'image est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com).

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est une entreprise internationale leader sur le marché de la bijouterie qui propose ses créations variées par des stratégies multicanal de distribution sélective et haut de gamme. Au-delà du segment clé des bijoux en argent sterling 925 minutieusement travaillés à la main, THOMAS SABO conçoit et commercialise des montres (depuis 2009) et des lunettes de soleil (depuis 2019). Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise éponyme est présente dans le monde entier avec plus 3 100 points de vente, parmi lesquels environ 260 boutiques, ainsi que la boutique en ligne sur www.thomassabo.com. Forte de quelque 1 600 employés à l'échelle internationale, l'entreprise THOMAS SABO emploie plus de 500 collaborateurs à son siège social. Depuis septembre 2019, THOMAS SABO étend son champ d'action en Allemagne et en Autriche avec des événements exclusifs de shopping privé dans le contexte de la vente directe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1311732/THOMAS_SABO_Magic_Stars_Rita_Ora.jpg

Press contact:

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Tel: +49 - (0)9123 - 9715 0

Mail: [email protected]

http://instagram.com/thomassabo

http://twitter.com/THOMASSABO

http://www.youtube.com/ThomasSaboOfficial

Liens connexes

https://www.thomassabo.com



SOURCE THOMAS SABO GmbH & Co.KG