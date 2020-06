ThomasLloyd SICAV (Sustainable Infrastructure Income Fund) coté à la Bourse de Luxembourg

ZURICH, 16 juin 2020 /PRNewswire/ -- A compter du 15 juin 2020, la cotation de ThomasLloyd SICAV– Sustainable Infrastructure Income Fund (SIIF) – sera effective à la Bourse de Luxembourg avec une gamme de classes d'actions approuvées pour la négociation sur le marché réglementé par l'UE de la Bourse de Luxembourg (BdL). Le SIIF est un Fonds d'Investissement Alternatif (FIA) ouvert, domicilié au Luxembourg. Il est structuré en tant que SICAV (OPC partie II) et soumis au régime dépositaire de la Directive UCITS V. Le SIIF est le premier fonds ouvert public d'infrastructures entièrement réglementé.

L'objectif du Fonds est d'obtenir un rendement ajusté du risque, qui soit attractif dans toutes les conditions de marché grâce au financement, à la détention et à l'exploitation d'un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructures durables de haute qualité produisant des revenus réguliers et une appréciation du capital pour ses actionnaires. Afin de réaliser cet objectif, le Fonds investit directement dans des actifs d'infrastructures non cotés en bourse dans le domaine de l'énergie renouvelable, des services publics, du transport, des infrastructures sociales et des communications, par le biais d'instruments en titres de participation et en obligations. Il s'étend sur une zone géographique des pays en voie de développement et des économies émergentes et applique les principes de l'investissement socialement responsable (ISR) tout en limitant les risques d'investissement grâce à une diversification sur les différents pays, secteurs, technologies et styles d'investissement. Depuis le lancement du portefeuille en janvier 2011, la stratégie d'investissement a enregistré des taux de rendement annuels à deux chiffres tout en offrant une faible volatilité.

Le SIIF sera également admis à la Bourse verte du Luxembourg (LGX), première plateforme mondiale exclusivement dédiée aux instruments financiers durables. La plateforme encourage les investissements dans les fonds ESG, verts et sociaux, à condition que le fonds puisse démontrer des garanties de qualité et de crédibilité supérieures en détenant un label indépendant. Le SIIF s'est vu décerner le label LuxFLAG Environnement en juillet 2019 en reconnaissance de sa stratégie d'investissement rigoureuse et de l'intégration des facteurs ESG dans le processus d'investissement du fonds et sera affiché sur le segment Vert de la LGX.

Selon T.U. Michael Sieg, président-directeur général du groupe ThomasLloyd, : « La stratégie d'investissement ThomasLloyd entièrement axée sur les valeurs réelles durables s'adresse à un nombre croissant d'investisseurs mondiaux qui recherchent un investissement en capital dont l'impact environnemental et social positif est garanti, en plus de son objectif économique. »

À propos de la Bourse de Luxembourg

La Bourse de Luxembourg est un lieu de cotation pour un large éventail d'instruments internationaux, notamment les obligations, les actions, les fonds et les produits structurés. Elle compte plus de 36 000 titres émis par des entités de plus de 100 comtés. La Bourse offre deux marchés, la BdL réglementée par l'UE et l'Euro Multilateral Trading Facility (Euro MTF) réglementé par la Bourse. Les émetteurs cotés sur le marché de la BdL sont soumis aux exigences des directives Prospectus Transparence. Le marché est surveillé par l'autorité de surveillance luxembourgeoise, la CSSF, et fonctionne depuis 1929. La Bourse verte du Luxembourg a été lancée en 2016 en tant que plateforme dédiée aux titres verts, sociaux et durables. Informations complémentaires : www.bourse.lu

À propos de ThomasLloyd Group

ThomasLloyd est une société mondiale d'investissement et de conseil qui a pour objectif de conduire le processus nécessaire lié au changement social et environnemental, et se concentre exclusivement sur le financement, la construction et l'exploitation de projets durables dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture et de l'immobilier. La gamme de services comprend des produits et des services tout au long de la chaîne de valeurs de ces secteurs. En sus de la structuration, du placement et de la gestion de solutions d'investissement, ils incluent le conseil et le financement de projets et d'entreprises, ainsi que des services financiers numériques, notamment dans le domaine du courtage en investissement, du conseil en investissement et de la gestion d'actifs. Fondée en 2003, ThomasLloyd est aujourd'hui l'un des principaux investisseurs et fournisseurs mondiaux de financement climatique. Basée à Zurich et comptant plus de 250 employés dans 17 sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, la société gère actuellement des actifs de plus de 4,1 milliards d'USD pour le compte de plus de 60 000 investisseurs privés et institutionnels. Informations complémentaires : www.thomas-lloyd.com

