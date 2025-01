TIC Holding Schweiz / Winterberg acquièrent Metron Measurement SA

TIC Holding Schweiz AG, une plateforme Buy, Build and Technologize financée par Winterberg Investment X et gérée par Winterberg Advisory GmbH, a acquis Metron Measurement SA, basée à Quartino, en Suisse

BAAR, Suisse, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- TIC Holding Schweiz a finalisé avec succès l'acquisition de Metron Measurement SA, un laboratoire accrédité SCS. Metron est spécialisé dans l'étalonnage des équipements de mesure dans les domaines de la longueur, de la force, du couple, de l'humidité, de la pression et des grandeurs électriques. L'entreprise propose également une gestion et un traitement actifs de l'ensemble des équipements de ses clients et peut même réaliser ses prestations sur site.

Les services TIC (Testing, Inspection, and Certification) sont une priorité pour les groupes de private equity depuis des décennies, en particulier en Europe, en raison de la nature non cyclique du secteur et des revenus récurrents élevés. Winterberg explore ce secteur en Suisse depuis plus de trois ans avant de réaliser sa première acquisition et poursuit actuellement d'autres transactions en cours.

Lorenzo Tencati, membre du conseil d'administration de TIC Holding Schweiz et associé chez Winterberg, déclare: "Après avoir été actif sur le marché des fusions et acquisitions dans le secteur TIC en Suisse pendant longtemps, nous avons enfin trouvé le noyau pour notre nouvelle plateforme. Metron dispose de processus solides, d'une croissance impressionnante et d'une équipe hautement motivée qui fournit ses services selon les normes les plus élevées, garantissant la satisfaction optimale des clients. Nous sommes également très heureux qu'Alessandro Capone reste avec nous en tant que PDG de Metron, avec une participation significative dans TIC Holding Schweiz. Avec mon partenaire Fabian Kroeher et l'équipe Winterberg, nous sommes tous prêts pour cette aventure passionnante dans le but de construire un leader du marché suisse dans les 5 à 7 prochaines années."

Alessandro Capone, PDG de Metron Measurement, ajoute: "Dès notre première rencontre, nous avons été convaincus que Winterberg serait le bon partenaire pour faire passer Metron au niveau supérieur. Nous avons développé nos services et notre équipe chaque année, nous nous réjouissons désormais de pouvoir investir stratégiquement et poursuivre notre croissance par le biais d'acquisitions. Nous sommes également extrêmement reconnaissants envers notre premier investisseur, Brütsch Rüegger Tools, et tout particulièrement envers son PDG, Martin Wirth, pour leur soutien et leur confiance au cours de ces 10 dernières années, depuis 2015. Nous souhaitons garantir que notre collaboration sur le marché reste ainsi et que nous continuerons à répondre au mieux aux besoins de nos clients."

Martin Wirth, PDG de Brütsch Rüegger Tools, affirme: "Nous sommes heureux de transférer notre participation dans Metron à un investisseur prêt à développer stratégiquement l'entreprise et à étendre le groupe à de nouveaux secteurs au-delà de notre champ d'action actuel. Nous sommes convaincus qu'ils réussiront à poursuivre la croissance de Metron et à renforcer son élan. Metron reste et restera notre partenaire exclusif et fiable pour les services de test et d'étalonnage – un partenariat de longue date qui se poursuivra. Nous continuerons à fournir à nos clients des services d'étalonnage et des solutions d'étalonnage intégrées aux processus, basés sur le portefeuille complet d'expertise et de solutions de Metron."

À propos de TIC Holding Schweiz AG

TIC Holding Schweiz vise à devenir l'un des principaux groupes suisses centrés sur les clients, avec un engagement fort envers la qualité, l'excellence et la diversité. La holding cherche activement à acquérir des petites et moyennes entreprises spécialisées dans les services accrédités de test, d'inspection et de certification, de préférence dans des situations de succession. En favorisant une culture entrepreneuriale et en tirant parti des technologies les plus récentes dans toutes les fonctions de l'entreprise, elle aspire à générer une croissance et des rendements supérieurs à ceux du marché. TIC Holding Schweiz est basée à Baar, en Suisse, et sa première société, Metron Measurement SA, est située à Quartino, en Suisse.

À propos de Winterberg Advisory GmbH et Winterberg Group AG

Basée à Gruenwald, en Allemagne, Winterberg Advisory GmbH gère des fonds d'investissement en private equity, en se concentrant principalement sur les successions de petites et moyennes entreprises, et en créant des plateformes Buy, Build and Technologize telles que TIC Holding Schweiz AG et Healthcare Holding Schweiz AG. Winterberg Group AG, située à Zoug, en Suisse, est un family office indépendant qui investit dans le private equity, ainsi que dans des projets sélectifs dans l'immobilier et d'autres classes d'actifs.

