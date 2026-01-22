TIC Holding Suisse acquiert une participation dans Vibro-Consult

TIC Holding Suisse AG, une plateforme de type buy, build et technologize, financée par Winterberg Investment X et gérée par Winterberg Advisory GmbH, a acquis une participation dans Vibro-Consult AG, dont le siège est situé à Brugg, dans le canton d'Argovie, en Suisse.

BAAR, Suisse, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Vibro-Consult AG est une PME suisse indépendante fondée en 1988 et compte parmi les principaux spécialistes dans le domaine du diagnostic vibratoire et de la surveillance des machines, notamment dans la production d'énergie hydraulique, à vapeur et au gaz. L'entreprise dispose de plusieurs décennies d'expertise en techniques de mesure et d'analyse vibratoire, est leader du marché en Suisse et accompagne également ses clients à l'international dans l'analyse, la surveillance et l'optimisation de machines tournantes telles que turbines, générateurs, pompes et équipements similaires. Son offre de services comprend des analyses vibratoires de haute précision, la surveillance de l'état des installations, l'identification des causes, l'équilibrage, la conception et l'installation.

Successful closing (from left to right) with Valérie Vogel, Claudio D‘Amico, Manuel Hirlinger, Robert Manikkuttiyil, Iris Rütter, Deirdre Ni Annrachain, Dominik Iseli, Daniel Iseli, Andreas Rudolf, Alessandro Capone, Ralph Nowak, Fabian Kröher, Lorenzo Tencati, Stephan Greber, Felix von Uslar

Daniel Iseli déclare à ce sujet : « Nous sommes très heureux de rejoindre TIC Holding Suisse. Ces dernières années, notre entreprise a connu une forte croissance et nous estimons que le moment est désormais venu de nous adosser à un groupe capable de nous soutenir davantage dans le développement des processus et structures nécessaires. Dès les discussions précédant la transaction, nous avons élaboré de nombreuses idées précieuses avec l'équipe Winterberg et identifions des synergies prometteuses, en particulier dans le domaine de la calibration mécanique et des essais. Pour nos clients, rien ne change — tous les interlocuteurs habituels restent en place. De nombreux projets communs nous attendent. »

Fabian Kröher, président du conseil d'administration de TIC Holding Suisse et associé chez Winterberg, ajoute : « Vibro-Consult est véritablement une entreprise unique. Elle est le leader incontesté du marché suisse et, grâce à ses compétences hautement spécialisées, bénéficie également d'une forte demande à l'échelle internationale. Nous mettrons tout en œuvre pour offrir à Vibro-Consult les meilleures conditions possibles pour poursuivre sa croissance et prolonger le développement remarquable qu'elle a connu ces dernières années. »

À propos de TIC Holding Schweiz AG

TIC Holding Schweiz AG ambitionne de devenir l'un des groupes leaders en Suisse, plaçant le client au centre de ses activités. L'entreprise met l'accent sur la qualité, l'excellence et la diversité. Elle recherche activement des PME dans le domaine des services accrédités d'essais, d'inspections et de certifications, notamment dans des contextes de succession. En favorisant une culture entrepreneuriale et l'intégration des technologies les plus récentes dans l'ensemble des fonctions, le groupe vise une croissance et des rendements supérieurs à la moyenne. TIC Holding Schweiz AG a son siège à Baar, en Suisse.

À propos de Winterberg Advisory GmbH et Winterberg Group AG

Basée à Grünwald près de Munich, Winterberg Advisory GmbH gère des fonds de capital-investissement orientés principalement vers les solutions de succession dans le segment des small et mid caps. Sur cette base, elle développe des plateformes Buy-Build-&-Technologize, telles que – actuellement – TIC Holding Schweiz AG et Healthcare Holding Switzerland AG. Winterberg Group AG, dont le siège se trouve à Zoug (Suisse), est un family office indépendant investissant dans le private equity – y compris dans les fonds gérés par Winterberg Advisory – ainsi que de manière sélective dans l'immobilier et d'autres classes d'actifs. Les deux entités sont dirigées par leurs associés fondateurs : Florian Brickenstein, Fabian Kröher, Ralph Nowak et Lorenzo Tencati.

Plus d'informations sur TIC Holding Schweiz AG : www.tic-holding.ch, www.vibro-consult.ch, www.metron-labo.ch, www.transgeo.ch, www.lcbe.ch, www.hseconseils.ch

Plus d'informations sur Winterberg Advisory GmbH et Winterberg Group AG : www.winterberg.group et www.healthcare-holding.ch

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2867459/Successful_closing.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2866271/5730838/TIC_Holding_Schweiz_AG_Logo.jpg