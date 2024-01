Tongwei Gene redynamise l'ère « N » avec la toute nouvelle série de produits G12R qui fait ses débuts en Europe

FRANCFORT, Allemagne, 24 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Tongwei Gene crée Tongwei Cells, sur la base desquelles G12R est développé. Le 18 janvier 2024, la nouvelle série G12R de Tongwei a fait ses débuts en Europe à Francfort, en Allemagne, l'entreprise a officiellement présenté son produit phare, le G12R, sur le marché européen.

Tongwei Gene fait de la série G12R une réalité

G12R avec une taille standard : La nouvelle série G12R est un produit emblématique conçu à partir des dernières dimensions standardisées de l'industrie pour les plaquettes de silicium (2382*1134mm). Il est considéré comme référence optimal pour différentes situations d'application.

G12R avec des rendements plus élevés : La nouvelle série G12R tire pleinement parti des avantages techniques et de l'efficacité des grandes plaquettes rectangulaires, illustrant parfaitement le faible coût et le rendement élevé de Tongwei, avec une réduction 2,01% coûts BOS et une diminution 1,19% LCOE.

Tongwei Gene redynamise l'ère N-type.

En parlant de la série G12R, Li Yan, vice-directrice générale des ventes de modules chez Tongwei Co., Ltd., a déclaré que Tongwei, guidé par l'esprit « poursuivre la lumière », redynamise l'ère N-type avec Tongwei Gene enracinée dans l'innovation scientifique et technologique, vise à transmettre la génétique Tongwei à plus de marchés avec la série G12R intégrant Tongwei Cells.

« Poursuivre la lumière » pendant 42 ans, a façonné un Tongwei Gene exceptionnel : Avec les avantages combinés des matériaux en silicium et de la production de cellules, Tongwei a perfectionné Tongwei Gene selon les changements du marché et élaboré une stratégie de développement des modules en 2022, maîtrisé toute la chaîne de production de l'industrie.

La technologie TNC illustre Tongwei Gene : Depuis l'incursion dans le domaine des nouvelles énergies, Tongwei a intégré l'innovation dans son développement et a été le pionnier en surmontant des défis techniques. Grâce à la première ligne pilote de production de grande taille en PECVD Poly développée en interne, l'efficacité moyenne de production des cellules dépasse 26,2%.

Tongwei Gene, moteur de l'expansion mondiale de Tongwei grâce à la fabrication intelligente : La première apparition de la série G12R en Europe guide l'Europe vers la toute nouvelle ère N-type.

CONTACT: Web:https://en.tw-solar.com/ Email: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2323373/Tongwei_Solar.jpg