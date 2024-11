TOPPAN Digital Language annonce le lancement de STREAM AI et Managed AI

LONDRES, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- TOPPAN Digital Language (« TDL »), un fournisseur leader de solutions linguistiques spécialisé dans les catégories de contenu sensible et stratégique, annonce l'avènement de sa plateforme technologique « STREAM AI » et de sa nouvelle offre de services « Managed AI ».

Les entreprises qui produisent du contenu multilingue à grande échelle sont en quête d'outils de pointe, mais aussi de sécurité pour standardiser leurs flux de localisation et en augmenter la productivité, sans sacrifier la qualité ni la conformité. En tant que fournisseur leader de services linguistiques, TDL comprend la nécessité d'exploiter les technologies avancées de l'IA, notamment la traduction automatique neuronale (ou « NMT » pour Neural Machine Translation), l'IA générative et l'analytique augmentée pour répondre à ces objectifs.

Pour aider ses clients à mieux s'orienter parmi les méandres des options technologiques et leur simplifier l'adoption de l'IA, TDL a le plaisir d'annoncer la mise à disposition de STREAM AI, la toute dernière mise à jour apportée à sa plateforme de gestion de traduction de bout en bout, et le lancement de sa gamme de services gérés Managed AI. STREAM AI et Managed AI représentent l'avenir de la localisation multilingue de contenu pour toute entreprise disposée à renforcer son empreinte mondiale et à exploiter les technologies d'IA les plus récentes.

À propos de STREAM AI

La plateforme STREAM AI est née d'une série d'améliorations permettant l'intégration aisée et la gestion zéro défaut des applications d'IA internes ou tierces appliquées aux processus de localisation. Elle prend en charge la mise en œuvre et la mise en application d'un large éventail de fonctionnalités d'IA, et permet aux utilisateurs de passer de la phase de découverte de l'IA à une phase opérationnelle de grande envergure, le tout au sein d'un environnement de travail sécurisé. Dès le départ, STREAM AI propose six fonctionnalités clés qui feront gagner ses utilisateurs en productivité :

Intégration de solutions d'IA internes et externes

STREAM AI prend la forme d'une plateforme sécurisée et flexible intégrant les solutions d'IA développées par TDL aussi bien que des solutions tierces rapportées à la traduction augmentée, la génération de contenu, la reconnaissance vocale et la gestion graphique. La plateforme prend également en charge la reconnaissance des entités nommées dans des corpus d'informations de santé protégées (ou « PHI » pour Protected Health Information) et d'informations personnelles identifiables (ou « PII » pour Personally Identifiable Information), ce qui permet aux utilisateurs de se conformer aux exigences relatives à la protection des données. IA contextuelle et cohérence de marque

La fonctionnalité d'IA contextuelle applique les guides de style et les tons de voix spécifiques à chaque marque à tous les contenus multilingues pour en préserver fidèlement l'identité dans n'importe quelle langue. Une association IA + expert humain pour obtenir les meilleurs résultats

En se reposant à la fois sur la NMT adaptative et la technologie des grands modèles linguistiques (ou « LLM » pour Large Language Models), STREAM AI optimise la précision des traductions en intégrant des phases humaines à des étapes clés de la production linguistique. Des niveaux entièrement paramétrables permettent aux utilisateurs de décider des modalités d'intervention humaine et à quel moment les appliquer pour produire des traductions cohérentes et de haute précision. Une préparation automatisée du contenu en langue originale pour une efficacité maximale

En automatisant la préparation du contenu, y compris l'étape de reconnaissance optique de caractères (ou « OCR » pour Optical Character Recognition), le placement des balises et la correction grammaticale, STREAM AI permet à ses utilisateurs de gagner en efficacité. Cette fonctionnalité assure le formatage approprié de tout le document à traduire en amont du cycle de production linguistique, ce qui permet de gagner du temps et de limiter le taux d'erreur de manière substantielle. Une production linguistique augmentée par l'IA

La plateforme STREAM AI est fondée sur la méthode de génération augmentée de récupération (ou « RAG » pour Retrieval-Augmented Generation). Cette technique avancée permet d'améliorer la précision de la production linguistique en y intégrant des éléments de contexte pertinents, des bases terminologiques et des métadonnées issues des interactions expert-utilisateur. Ce processus d'optimisation continue reposant sur des bases de connaissances de données connectées joue en faveur de l'amélioration de la qualité des traductions au fil du temps. Un niveau d'automatisation propre à chaque projet

La plateforme STREAM AI gère intelligemment les flux de travail sous-jacents aux projets en sélectionnant les meilleurs modèles, en retenant les linguistes appropriés et en ajustant les paramètres en fonction des besoins spécifiques de chaque projet. Cette fonctionnalité adaptative contribue à la précision de chaque livrable.

À propos de Managed AI

En parallèle de STREAM AI, TDL a le plaisir d'annoncer le lancement de Managed AI, un service géré packagé sous la forme d'une robuste solution IA complète réunissant une plateforme technologique et un service d'assistance professionnelle spécialisé dans la mise en œuvre, la gestion des données, l'assurance qualité, la conformité et la sécurité, qui permet aux utilisateurs de tirer pleinement parti de l'IA, en toute confiance. Grâce à la combinaison d'un contrôle qualité assuré par un expert humain et une gestion technologique des modèles, Managed AI garantit les meilleures normes en matière de performance IA multilingue.

Selon Nicolas Bosovsky, directeur des opérations de TOPPAN Digital Language : « L'IA présente un immense potentiel pour les services linguistiques. Outre l'automatisation et l'amélioration des flux de travail et des services qui y sont actuellement associés, elle transforme en profondeur les modalités de création et de gestion de contenu multilingue. Nos clients ont besoin d'une orientation claire et fiable pour adopter et gérer ces technologies IA, qui leur assurent des perspectives d'évolution, mais aussi de la fiabilité et de la résilience à long terme. Avec le lancement simultané de STREAM AI et Managed AI, nous nous réjouissons de proposer une approche intégrale pilotée par l'IA qui leur permet d'exploiter pleinement sa valeur ; en toute sécurité, mais aussi durablement et de manière stratégique. »

