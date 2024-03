TOPPS LANCE LES CARTES MATCH ATTAX OFFICIELLES DE L'UEFA EURO 2024™, PERMETTANT AUX FANS DE COLLECTIONNER LES SUPERSTARS DE LA PLUS GRANDE COMPÉTITION EUROPÉENNE

Les cartes Topps UEFA EURO 2024™ Match Attax sont disponibles à l'achat en magasin à partir du 14 mars 2024 - remplies d'éléments de chasse Legend, Autograph, Chrome et Ultra-rare

Un nouveau film de lancement présente José Mourinho prenant part à une lecture spéciale de cartes de tarot en utilisant les cartes officielles Match Attax

MADRID et LONDRES, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- Fanatics Collectibles a annoncé que les cartes à collectionner officielles UEFA EURO 2024™ Match Attax de Topps seront disponibles en magasin à partir du 14 mars 2024.

La collection est empilée avec des étoiles de toutes les nations concurrentes et comprend des sous-ensembles passionnants que les fans connaissent et aiment de la marque de renommée mondiale Match Attax, y compris des cartes de légende de style signature, des cartes autographes authentiques et des reliques, des cartes au trésor d'or rares, Boucliers chromés et cartes énergétiques, une carte Cristiano Ronaldo Career Celebration Chrome ultra-rare et bien plus encore !

Les cartes sont disponibles en Single Packets au prix de 2,50€, jusqu'aux Starter Packs (8,99€), Multipacks (9,99€), Mega Tins (14,99€), Booster Tins (9,99€), Eco Packs (7,49€) et autres variantes. Pour une liste complète des produits et des prix, visitez Topps.com.

Topps, le fournisseur officiel de cartes à échanger et d'autocollants pour l'UEFA EURO 2024™, a célébré le lancement historique en dévoilant le deuxième film d'une série en trois parties avec l'ambassadeur mondial de la marque Topps, José Mourinho, dans le cadre d'une campagne promotionnelle multicanal pour ses produits EURO 2024.

Le premier film a été lancé le 15 février ( www.youtube.com/watch?v=gTeUPizYEpY) et a cumulé plus de 28 millions de vues sur les médias sociaux et numériques à ce jour.

Le deuxième film est maintenant disponible ici : www.youtube.com/watch?v=v5hJar6GJIs . Dans la nouvelle vidéo, Mourinho se trouve dans une pièce sombre du bureau de Fanatics Collectibles où le célèbre directeur s'engage dans une lecture dramatique de cartes de tarot avec un employé de Topps.

La particularité est que les cartes sont en fait des cartes officielles de l'UEFA EURO 2024 Match Attax représentant des légendes du jeu, y compris "Galactico" Zinedine Zidane et le "G.O.A.T" Cristiano Ronaldo.

Patrick Rausch, Chief Marketing Officer EMEA de Fanatics Collectibles : « L'UEFA EURO 2024™ se rapproche et nous sommes ravis que les fans puissent maintenant commencer leurs collections de cartes officielles Match Attax. C'est l'une de nos collections les plus excitantes à ce jour, et quelle meilleure façon de marquer cela qu'avec le prochain film de notre série avec le 'Special One' lui-même!

Nos vidéos précédentes avec José Mourinho ont attiré des millions de vues du monde entier.

