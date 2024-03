TOPPS LANCEERT OFFICIËLE UEFA EURO 2024™ MATCH ATTAX KAARTEN, WAARMEE FANS DE SUPERSTERREN VAN EUROPA'S GROOTSTE COMPETITIE KUNNEN VERZAMELEN

• Topps UEFA EURO 2024™ Match Attax-kaarten zijn vanaf 14 maart 2024 verkrijgbaar in de winkels - boordevol must-have Legend-, Autograph-, Chrome- en Ultra-rare verzamelkaarten.

• In een nieuwe introductiefilm neemt José Mourinho deel aan een speciale tarotlezing aan de hand van de officiële Match Attax-ruilkaarten.

MADRID en LONDEN, 14 maart 2024 /PRNewswire/ -- Fanatics Collectibles heeft aangekondigd dat de officiële UEFA EURO 2024™ Match Attax-ruilkaarten van Topps vanaf 14 maart 2024 in de winkels te koop zijn.

De collectie zit boordevol sterren uit alle deelnemende landen en bevat boeiende door fans gekende en geliefde subsets van het wereldberoemde Match Attax-merk, waaronder Signature-Style Legend-kaarten, Genuine Autograph- en Relic-kaarten, zeldzame Golden Treasure-kaarten, Chrome Shields- en Energy-kaarten, een uiterst zeldzame Cristiano Ronaldo Career Celebration Chrome-kaart en nog veel meer!

José Mourinho taking part in a special Tarot card reading using the official Match Attax trading cards

De kaarten zijn verkrijgbaar als Single Packets voor € 2,50, Starter Packs (€ 8,99), Multipacks (€ 9,99), Mega Tins (€ 14,99), Booster Tins (€ 9,99), Eco Packs (€ 7,49) en andere variaties. Ga voor een volledige productlijst en prijzen naar Topps.com.

Topps, de officiële leverancier van ruilkaarten en stickers voor UEFA EURO 2024™, vierde de baanbrekende lancering door de onthulling van de tweede video in een driedelige reeks met José Mourinho, wereldwijd ambassadeur van het Topps-merk, als onderdeel van een multichannel promotiecampagne voor de EURO 2024-producten.

De eerste video werd gelanceerd op 15 februari (www.youtube.com/watch?v=gTeUPizYEpY) en heeft tot nu toe meer dan 28 miljoen gecombineerde sociale media/digitale views opgeleverd.

De tweede video is nu hier te bekijken: www.youtube.com/watch?v=v5hJar6GJIs. In deze nieuwe video bevindt Mourinho zich in een verduisterde kamer in het kantoor van Fanatics Collectibles, waar de beroemde manager een dramatische tarotlezing uitvoert met een medewerker van Topps.

De speciale twist is dat de kaarten in feite officiële UEFA EURO 2024 Match Attax-kaarten zijn met daarop voetballegendes zoals "Galactico" Zinedine Zidane en de "G.O.A.T" Cristiano Ronaldo.

Patrick Rausch, Chief Marketing Officer EMEA van Fanatics Collectibles: "UEFA EURO 2024™ komt dichterbij en we zijn verheugd dat fans nu kunnen starten met hun officiële Match Attax-kaartenverzamelingen. Dit is een van onze meest boeiende collecties tot nu toe, en hoe kunnen we dat beter in de verf zetten dan met de volgende video in onze reeks met de 'Special One' zelf!

Onze vorige video's met José Mourinho zijn wereldwijd miljoenen keren bekeken.

DIT PERSBERICHT IS NIET BESTEMD VOOR ALGEMENE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IN OF NAAR, DIRECT OF INDIRECT, BELGIË, NEDERLAND EN FRANKRIJK OF ENIGE ANDER RECHTSGEBIED

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2361683/Topps.jpg