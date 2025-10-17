Topps lance les premières cartes à collectionner pour le phénomène mondial Labubu

MADRID, 17 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Topps sort les toutes premières cartes à collectionner Labubu en Espagne, le phénomène qui prend le monde d'assaut et promet d'être le cadeau le plus original de la saison des fêtes.

Les préventes commencent le 20 octobre sur Topps.com.

Topps is releasing the first-ever Labubu trading card collection in Spain (PRNewsfoto/Topps)

Le phénomène mondial Labubu entre officiellement dans le monde des objets de collection avec Topps en lançant Topps X The Monsters Labubu, une édition limitée créée par Fanatics Collectibles qui devrait devenir l'un des objets les plus prisés de la période de Noël. Les préventes commencent le 20 octobre sur Topps.com.

Au cours de l'année écoulée, Labubu a connu une véritable explosion de popularité dans toute l'Espagne, attirant des milliers de collectionneurs et de nouveaux fans fascinés par son style unique. Ces figurines en peluche reflètent le succès de la tendance « kawaii », un concept qui fait référence à une esthétique mignonne et enfantine qui, pour beaucoup, constitue une forme d'évasion. Connus pour leur design adorable et leurs couleurs vives, les jouets Labubu sont devenus l'un des objets les plus convoités par les enfants, les jeunes adultes, les collectionneurs et les amateurs de culture pop. Leur polyvalence et leur nature expressive ont inspiré des collaborations avec des marques et des artistes, faisant d'eux une toile créative pour la réinterprétation artistique.

En termes de ventes, Labubu a généré plus de 500 millions GBP cette année et inspiré plus de trois millions de vidéos sur la plateforme TikTok.

Aujourd'hui, pour la première fois, Topps fait vivre Labubu sous la forme d'une carte de collection, marquant une étape importante dans l'industrie et offrant une expérience sans précédent qui combine l'art, la nostalgie et une technologie d'impression de première qualité.

La collection Topps X The Monsters Labubu est conçue pour celles et ceux qui recherchent plus qu'une simple carte à collectionner. Chaque carte est illustrée par le créateur et artiste de Labubu, Kasing Lung, et se présente dans paquets de cinq cartes, dont quatre cartes de base et une carte Chrome Parallel, ainsi qu'un porte-clés à collectionner.

La collection comprend des cartes parallèles exclusives telles que Speckle Refractors, 10th Anniversary Logofractors, des variantes de couleur séquentielle, et des autographes ultra-rares limités à seulement 22 par design.

Cela marque la première collaboration entre Topps, How2Work et Pop Mart pour créer Topps Chrome®, un événement sans précédent dans le monde des objets de collection.

