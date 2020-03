Tory Burch lance la campagne « Walk the Walk »

La nouvelle campagne s'appuie sur l'initiative mondiale « Embrace Ambition » de la Fondation Tory Burch, lancée en 2017, et inclut des images et des vidéos fortes de Natalia Vodianova, Anok Yai et Tory, qui marchent et s'expriment sur le thème de « l'importance d'avoir de l'ambition ». Natalia dit : « Pour moi, l'ambition doit avoir une finalité… », tandis qu'Anok note que « votre caractère, c'est la façon dont vous traitez quelqu'un qui ne peut rien faire pour vous ». Tory résumé sa philosophie personnelle et le profond sentiment de responsabilité qui l'anime ainsi : « Embrasser l'ambition, c'est donner le pouvoir à d'autres femmes ».

« Walk the Walk » est un clin d'œil à l'engagement de longue date de Tory visant à avoir un impact sur la vie des femmes par le biais de sa société éponyme et de la Fondation Tory Burch, qui offre un accès au capital, à une éducation et à des ressources numériques aux États-Unis, ainsi qu'un programme de bourses.

Tory Burch, présidente exécutive et directrice de la création de Tory Burch LLC et fondatrice de la Fondation Tory Burch, a déclaré : « Je voulais concevoir un beau produit qui ne coûte pas une fortune pour aider les femmes à gagner en assurance – ce concept et le lancement d'une fondation pour les femmes faisaient partie du plan d'affaires initial. Après le lancement de notre fondation en 2009, j'ai pris garde à ne pas parler de nos efforts, car je ne voulais pas que cela soit perçu comme du marketing, mais je voulais être en mesure de montrer que nous créions quelque chose qui avait un véritable impact. Maintenant que notre fondation a un impact de grande envergure, je suis prête. Nous avons fourni 57 millions de dollars de prêts abordables à 3 500 entrepreneuses aux États-Unis à travers notre programme d'investissement en collaboration avec Bank of America. Notre société est engagée aux côtés de notre fondation en soutien des femmes, et a donné 20 millions de dollars provenant d'un pourcentage des ventes de produits à la Fondation Tory Burch. Nous avançons pas à pas et nous nous engageons à soutenir les femmes qui s'efforcent de faire de même. »

Ces dix dernières années, la Fondation s'est imposée comme une ressource puissante et une destination incontournable pour les entrepreneuses aux États-Unis. Outre le programme d'investissement de la Fondation, mené avec Bank of America, 10 000 femmes ont pu créer leur plan d'affaires sur le site web de la Fondation, et 50 boursières reçoivent chaque année un mentorat et des subventions dans le cadre de son programme de bourses exclusif.

L'appel de la nouvelle campagne à « épouser l'ambition » (#EmbraceAmbition) fait écho à l'initiative mondiale actuelle de la Fondation visant à lutter contre le deux poids, deux mesures qui existe en matière d'ambition. Le second sommet Embrace Ambition se tiendra dans la salle Frederick P. Rose du Jazz at Lincoln Center, le 5 mars 2020, pour célébrer la Journée internationale de la femme et le Mois de l'histoire des femmes. Le sommet sera retransmis en direct et accessible dans le monde entier.

Natalia Vodianova et Anok Yai partagent l'engagement de Tory visant à épouser l'ambition et à créer un changement positif. Natalia s'est servie de sa plateforme de mannequinat pour faire bouger les choses dans sa Russie natale et à l'étranger, se faisant la défenseuse des enfants ayant des besoins particuliers et de leurs familles, et investissant dans des entreprises axées sur les femmes. Avant de devenir mannequin, Anok faisait des études de biochimie, et elle s'intéresse aujourd'hui à la remise en question des attentes culturelles de genre.

Le message d'émancipation des femmes de Tory était au centre de son récent défilé automne/hiver 2020 qui s'est déroulé chez Sotheby's, à New York. Avec en toile de fond onze sculptures puissantes de l'artiste Francesca DiMattio, dont le travail « imprègne le décoratif de force et de puissance », les modèles ont défilé pendant une interprétation en direct du classique de 1963 « You Don't Own Me » par l'auteure-compositrice-interprète Alice Smith.

Tory Burch est une marque américaine d'art de vivre qui incite les personnes dans le monde entier à vivre en couleur, avec caractère, beauté et confiance. Lancée en février 2004, la collection, d'esprit classique avec une sensibilité moderne, comprend de multiples catégories – allant des chaussures et sacs à main au prêt-à-porter et aux produits pour la maison – incarnant le style personnel de Tory Burch, la présidente exécutive et directrice de la création de la société. On compte plus de 300 boutiques Tory Burch réparties entre l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, l'Asie et l'Australie. La collection est disponible dans plus de 3 000 grands magasins et boutiques spécialisées à travers le monde et sur toryburch.com. La détermination de la marque à aider les femmes à poursuivre leurs rêves sans crainte se reflète dans le travail de la Fondation Tory Burch, qui fait progresser l'autonomisation et l'entrepreneuriat des femmes aux États-Unis.

