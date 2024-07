Tosyalı Sulb a commencé à investir dans le plus grand complexe DRI du monde à Benghazi, en Libye

Tosyalı, producteur mondial d'acier vert, étend stratégiquement ses investissements sur trois continents : Europe, Afrique et Asie. Conformément à cette stratégie avant-gardiste, Tosyalı et Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB) ont signé un accord portant sur la construction du plus grand complexe d'IRD au monde à Benghazi, en Libye.

BENGHAZI, Libye, 22 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Tosyalı a commencé un nouvel investissement sidérurgique de classe mondiale à Benghazi / Libye après ses investissements en Turquie, en Algérie, au Sénégal, en Angola et en Espagne. Tosyalı étend sa sphère d'influence dans le bassin méditerranéen avec Benghazi / Libye, qui entrait auparavant avec l'Algérie.

Tosyalı Sulb Started the Investment of the World’s Largest Dri Complex in Benghazi, Libya



Le président de Tosyalı Holding, Fuat Tosyalı, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accroître nos investissements sur les côtes méditerranéennes de l'Afrique. En se concentrant sur l'acier à valeur ajoutée basé sur la production locale, nos investissements régionaux ont un impact économique, environnemental et social positif en favorisant la valeur, l'emploi, le développement et le bien-être dans les pays où nous sommes présents. Nous serons très heureux d'apporter notre expertise et nos capacités de production d'acier à valeur ajoutée à Benghazi / Libye avec ce nouveau complexe, où nous avons achevé l'étude de sol et les travaux d'ingénierie ».

Ahmed Gadalla, président de Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB), a déclaré : « Nous sommes fiers de franchir une étape cruciale vers l'industrialisation de Benghazi / Libye et le développement de l'industrie sidérurgique en nous associant à Tosyalı. Cet accord permettra aux deux groupes de faire un grand pas en avant et de renforcer encore davantage les liens économiques entre Benghazi/Libye et la Turquie. Cet investissement fera de Benghazi / Libye un acteur clé de la production mondiale d'acier et aura un impact significatif sur l'acier vert et la décarbonisation ».

Les plus grandes installations DRI du monde', avec une capacité totale de 8,1 millions de tonnes.

Les deux entreprises ont créé une nouvelle installation à Benghazi, en Libye, afin de développer le secteur sidérurgique et de stimuler l'emploi. Le projet comprend les plus grandes usines de DRI du monde, d'une capacité totale de 8,1 millions de tonnes, utilisant la technologie MIDREX Flexi DRI. Cette usine peut fonctionner à l'hydrogène, ce qui en fait un leader de la production d'acier vert. La première phase, d'une capacité de 2,7 millions de tonnes, débutera immédiatement. L'usine répondra aux besoins en HBI (fer à brique chaude) de la région et de l'Europe, renforçant ainsi la position de Tosyalı en tant que producteur mondial d'acier vert et plus grand fournisseur de HBI au niveau international.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2464657/Tosyali_Holding.jpg

Personne de contact :

Dogukan Unal

Directeur des relations internationales

+902124135252

[email protected]