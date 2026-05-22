Toucher les âmes par le cinéma -- Le film chinois « Mon monde sans moi » reçoit un accueil enthousiaste à Cannes

79e Festival de Cannes • Spotlight on Chinese Cinema • Pavillon Chine

CANNES, France, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 14 mai (heure locale), le film chinois Mon monde sans moi, réalisé par Tian Hairong, a été projeté au Palais des Festivals à Cannes. Sélectionné dans l'unité de projection promotionnelle internationale du 79e Festival de Cannes, le film a suscité de chaleureuses ovations et de vifs éloges de la part du public du monde entier, ainsi que des retours et suggestions précieux.

The creative team of "My World Without Me" at the China Pavilion panel — "The Power of Images and Care for the Soul" — at the 79th Festival de Cannes.

À l'issue de la projection, l'équipe créative du film a rejoint une table ronde thématique au Pavillon Chine intitulée « Le pouvoir des images et le soin de l'âme », engageant un dialogue sincère avec des cinéastes et des spectateurs venus du monde entier sur les thèmes de la vie et de l'adversité — touchant profondément les cœurs sensibles de personnes issues de tous horizons culturels. Le panel a été accueilli par la China Film Foundation et la China Film Association, et organisé par la China Film Foundation • Wutianming Film Fund.

À propos du film et de son équipe créative

Mon monde sans moi est réalisé et interprété par Tian Hairong, avec Zhang Hanyu assurant pour la première fois le rôle de producteur exécutif. Le film a été façonné avec un soin et une dévotion exceptionnels sur près de sept ans. Il s'intéresse à la communauté contemporaine des personnes souffrant de dépression cachée, transmettant amour et espoir à travers les silences du quotidien et la douce lumière des moments ordinaires. Affrontant la souffrance de front, le film illustre l'esthétique retenue et la chaleur humaniste caractéristiques du cinéma réaliste chinois, offrant une perspective orientale sur les récits de santé mentale.

Tian Hairong est diplômée du département d'interprétation de l'Académie de théâtre de Shanghai et est une actrice et productrice renommée en Chine continentale. Elle a reçu le Golden Deer Award de la meilleure actrice au Festival international du film de Changchun pour Romantic Girl, le prix de la meilleure actrice au Festival international du film nordique pour L'Âme d'une génération : Tang Qunying, ainsi que le prix de la meilleure actrice dans un second rôle au 12e Festival international du film de Macao. Tian a exprimé son espoir que, grâce à des plateformes internationales telles que Cannes, le monde puisse ressentir la chaleur et la profondeur du cinéma chinois.

Reconnaissance internationale

Le réalisateur français Frédéric Oberlin a salué le film pour sa maîtrise toute orientale de l'émotion, permettant de faire passer des sentiments silencieux directement au cœur du spectateur. La sinologue Luisa Prudentino a quant à elle souligné, après avoir visionné le film, que son noyau émotionnel sincère transcende les barrières culturelles, protège la dignité de la vie et constitue un fil de chaleur et d'empathie reliant différentes civilisations.

Le film est amené à participer à d'autres festivals internationaux, utilisant le pouvoir du cinéma pour bâtir des ponts de communication culturelle et aider les histoires chinoises à rayonner dans le monde avec une profonde humanité.

Organisé par la China Film Foundation & la China Film Association

Coordonné par la China Film Foundation • Wutianming Film Fund

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