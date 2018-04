TOYOTA annonce les « Universal Street Games » : une compétition mondiale à la recherche des meilleurs musiciens, danseurs et athlètes de rue

(Photo : https://kyodonewsprwire.jp/img/201804173013-O1-y99iQ4i4)

Après deux tours de vote de la compétition, les neuf finalistes (trois de chaque catégorie) plus trois votants gagneront le voyage d'une vie à travers les États-Unis d'Amérique aux « Universal Street Games » dans le cadre des X Games Minneapolis 2018, dans le Minnesota.

La première étape de la compétition, qui fera appel aux candidatures et aux votes de tous les coins du monde, prendra fin le 30 avril 2018.

Après la deuxième étape, qui commencera le 1er mai, les 10 premiers candidats élus dans chaque catégorie rivaliseront pour être choisis comme l'un des neuf finalistes qui traverseront les États-Unis pour présenter leur performance et décider le No.1 des artistes de rue à l'étape finale des « Universal Street Games ».

Du 15 au 21 juillet, ces finalistes voyageront autour des États-Unis pour s'en inspirer et développer leur performance finale, tout en créant une seule performance rassemblant les neuf finalistes et intégrant la musique, la danse et le sport. Pour finir, tous leurs efforts réunis seront sous les projecteurs au stade final.

Le voyage complet sera filmé professionnellement et téléchargé chaque jour sur le site Web « Universal Street Games » durant le voyage.

« Universal Street Games » est une compétition de quatre mois dans laquelle les artistes et les athlètes enregistrent, téléchargent et votent sur des candidatures via les médias sociaux et le site Web ou l'appli « Universal Street Games ».

