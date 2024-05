TRANSFORMER LA SANTÉ HÉPATIQUE : LE FIBROSCAN® NOUVELLE GÉNÉRATION D'ECHOSENS EST DÉSORMAIS DISPONIBLE DANS LE MONDE ENTIER

La nouvelle technologie Guided VCTE™ augmentera l'efficacité, l'automatisation et la standardisation pour rendre le scanner hépatique fluide pour tous les prestataires de soins de santé

PARIS, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Les maladies hépatiques sont aujourd'hui responsables de deux millions de décès par an dans le monde . Ce chiffre devrait augmenter à mesure que les taux d'obésité continuent de grimper mondialement. Répondant au besoin urgent d'une gestion améliorée de la santé du foie, Echosens, le leader de la santé du foie, est fier d'annoncer que sa nouvelle génération de FibroScan® avec la technologie d'élastographie transitoire guidée par vibration (VCTE)™ est maintenant disponible à l'échelle mondiale. Lancé pour la première fois aux États-Unis en février, ce FibroScan® de nouvelle génération est un outil essentiel dans la lutte contre les maladies du foie et répond au besoin urgent d'une évaluation précise, efficace et non invasive du foie, répondant aux besoins des professionnels de la santé à la pointe des soins aux patients.

Laurent Sandrin, fondateur et directeur de la science et de l'innovation d'Echosens, souligne le rôle crucial des professionnels de santé dans l'augmentation des taux de dépistage, trois personnes sur dix dans le monde étant exposées à un risque de maladie hépatique. « Compte tenu de l'augmentation prévue du nombre de cas de maladies du foie, il est impératif de renforcer les taux de dépistage pour une détection précoce. Notre FibroScan® de nouvelle génération, doté de notre technologie brevetée Guided VCTE™, est conçu pour être un outil indispensable et efficace à la fois pour le diagnostic et le suivi. Nous nous engageons à élever les normes de soins hépatiques pour tous les patients, y compris les patients obèses, pour lesquels les évaluations étaient auparavant difficiles. Nous reconnaissons et valorisons le rôle central des professionnels de santé dans ce processus. »

Le Guided VCTE™ tire parti de l'expertise diagnostique d'Echosens, fournissant des mesures précises de la rigidité du foie et de la stéatose. Les professionnels de santé peuvent utiliser cette technologie sophistiquée et facile d'utilisation pour des évaluations rapides et non invasives à travers des démographies de patients variées, améliorant ainsi la vitesse de diagnostic et le flux de travail.

« Notre objectif est d'accroître l'accessibilité des examens hépatiques, et nous pensons que la clé est de fournir aux prestataires de soins de santé une technologie précise, simple et rapide. Alors que les taux mondiaux de stéatohépatite non alcoolique (NAFLD) et de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) augmentent, notre engagement en faveur de l'innovation et de l'équipement des prestataires de soins de santé avec une technologie de classe mondiale est renforcé », a poursuivi M. Sandrin.

Les patients bénéficient de diagnostics plus rapides et plus efficaces, ce qui réduit l'anxiété et l'inconfort. Les résultats immédiats conduisent également à des consultations plus productives sur le lieu de soins, minimisant ainsi les retards dans la prise de décision et le début du traitement.

« L'un des principaux avantages de la nouvelle génération de FibroScan® est l'amélioration de la qualité et de la cohérence des résultats obtenus. En intégrant le Guided VCTE™, nous pouvons, en tant que prestataires de soins de santé, obtenir des évaluations plus précises et plus fiables de la rigidité du foie, ce qui permet d'améliorer les résultats diagnostiques des patients, a indiqué Louise Campbell, infirmière spécialisée et directrice clinique chez Tawazun Health. Ceci est particulièrement important dans le contexte de la santé et de la maladie hépatique, car une détection précoce et un suivi précis sont essentiels pour une prise en charge optimale des patients. »

Les principales caractéristiques du Guided VCTE™ sont les suivantes :

Efficacité accrue : ne nécessitant que quatre minutes pour un scan complet, la nature rapide et efficace de Guided VCTE ™ en fait une solution idéale pour les environnements de soins de santé très fréquentés, améliorant le flux de travail et augmentant l'accessibilité aux évaluations de la santé du foie.

ne nécessitant que quatre minutes pour un scan complet, la nature rapide et efficace de Guided VCTE en fait une solution idéale pour les environnements de soins de santé très fréquentés, améliorant le flux de travail et augmentant l'accessibilité aux évaluations de la santé du foie. Guidage amélioré : Le Guided VCTE ™ introduit deux nouveaux indicateurs visuels, l'un pour la rigidité du foie et l'autre pour le CAP™, afin d'aider l'opérateur à identifier rapidement l'emplacement optimal de la mesure.

Le Guided VCTE introduit deux nouveaux indicateurs visuels, l'un pour la rigidité du foie et l'autre pour le CAP™, afin d'aider l'opérateur à identifier rapidement l'emplacement optimal de la mesure. Scan simplifié : une nouvelle interface utilisateur modernisée et facilement navigable permet de rationaliser le flux de travail et la courbe d'apprentissage pour tous les opérateurs. Une nouvelle fonction d'efficacité, AutoScan, permet également aux opérateurs de capturer 10 mesures valides par un simple clic, ce qui augmente l'efficacité sans compromettre la qualité.

Le Guided VCTE™ représente la dernière étape de l'engagement continu d'Echosens en faveur de l'innovation et de l'évolution des produits. En tant que leader mondial de la santé du foie, Echosens donne aux professionnels de la santé une solution non invasive de référence pour la gestion complète du foie. Cette avancée simplifie le diagnostic et la gestion des maladies en rendant les examens du foie plus accessibles et en les intégrant de manière homogène dans les pratiques.

Le Guided VCTE™ offre une précision et une facilité d'utilisation inégalées. En tant que premiers appareils connectés de la gamme FibroScan®, il introduit des rapports simplifiés basés sur le cloud et de multiples fonctionnalités via la future plateforme de gestion de la santé hépatique, une solution innovante basée sur le cloud pour améliorer la gestion des patients tout au long du continuum de soins. Une fois de plus, après des années d'innovation exceptionnelle, Echosens se distingue des autres techniques d'imagerie, réaffirmant sa position de leader dans l'industrie.

Pour plus d'informations sur les solutions de santé hépatique d'Echosens, rendez-vous sur echosens.com, et pour en savoir plus sur le Guided VCTE™, cliquez ici .

À propos d'Echosens

Pionnier dans son domaine, Echosens a modifié considérablement la pratique du diagnostic des maladies du foie avec FibroScan®, la solution non invasive de référence pour une prise en charge globale des maladies chroniques du foie. FibroScan® est reconnu dans le monde entier et validé par plus de 4 200 publications à comité de lecture et plus de 180 directives internationales. Echosens a rendu FibroScan® disponible dans plus de 127 pays, permettant la réalisation de millions d'examens du foie dans le monde entier. https://www.echosens.com/