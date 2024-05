Trex Présentera Deux Nouvelles Options de Terrasses au Salon Carrefour International du Bois

WINCHESTER, Va, 27 mai 2024 /PRNewswire/ -- Les professionnels du bâtiment et du commerce qui prévoient d'assister au salon Carrefour International du Bois de cette année à Nantes auront l'occasion de voir une sélection élargie d'options de terrasses en composite écologiques et nécessitant peu d'entretien de la part de Trex®. L'inventeur de la catégorie et la première marque mondiale de terrasses en matériaux alternatifs au bois à haute performance présentera deux nouvelles offres qui rehaussent le niveau de performance et d'esthétique lors de cet événement majeur de l'industrie.

"Nous sommes impatients de présenter deux nouveaux produits de terrasse au salon de cette année, ainsi que notre collection Trex Transcend®, leader sur le marché ", a déclaré Walid Trabelsi, responsable des comptes européens pour Trex Company. "Depuis l'origine du concept de terrasse composite il y a plus de 30 ans, Trex s'est concentré sur l'amélioration continue de la catégorie par le biais de l'innovation et ces dernières introductions vont dans ce sens."

Trex Transcend® Lineage™

S'appuyant sur le pedigree impeccable de la gamme de terrasses Transcend de la société, Trex Transcend Lineage annonce la prochaine étape de la vie en extérieur avec une finition de surface raffinée, des couleurs à la pointe de la tendance et des performances améliorées. Cette collection propose cinq teintes inspirées de la nature avec un grainage subtil et élégant qui offre un aspect et une sensation naturels. Pour ajouter à son attrait, les planches Lineage sont conçues avec une technologie d'atténuation de la chaleur dans la coquille pour refléter le soleil et garder les planches plus fraîches.

Trex Signature®

Marquant un nouveau tournant pour les terrasses en matériau composite, Trex Signature est le pionnier d'un grain de bois ultra-réaliste qui élève toute la catégorie en offrant l'esthétique de bois la plus authentique à ce jour. Proposées en deux couleurs luxueuses, ces terrasses haut de gamme ont l'aspect naturel des bois durs intérieurs, mais sont conçues pour résister aux éléments et aux exigences de l'extérieur.

"Ces nouvelles innovations représentent une nouvelle génération de produits pour une nouvelle génération de propriétaires", a fait remarquer M. Trabelsi. "Elles sont également conçues pour durer pendant des générations.

Comme toutes les terrasses Trex, les planches Signature et Lineage sont fabriquées de manière durable à partir de matériaux recyclés et récupérés et sont conçues pour durer et être faciles à entretenir. Elles ne pourrissent pas, ne se déforment pas, ne se fissurent pas et ne se fendent pas, comme le bois, et l'entretien se fait sans problème, sans ponçage, ni teinture, ni scellement. Un nettoyage occasionnel à l'eau et au savon suffit pour que les planches conservent leur aspect neuf pendant des décennies. En fait, ces deux nouvelles collections sont couvertes par des garanties limitées de 50 ans contre la décoloration et les taches.

La gamme de terrasses Trex sera exposée du 28 au 30 mai sur le stand Oakwise Europe [XXL-j18] au Parc des Expositions de la Beaujoire. Pour plus d'informations, visitez le site https://fr.trex.com/ .

