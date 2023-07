Tribune par Camille Olivier, co-fondatrice de CTZAR. Loi encadrant l'influence commerciale sur les réseaux sociaux : Un mois plus tard

PARIS, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Depuis le 9 juin 2023, l'industrie du marketing d'influence et des réseaux sociaux a pris un nouveau tournant. Grâce à l'instauration de la loi encadrant l'influence commerciale, une nouvelle ère se profile. Seulement un mois après sa mise en application, les premières évolutions se font déjà sentir. Aujourd'hui, je souhaite vous partager mes observations sur cette réglementation.

Camille Olivier (© CTZAR)

La majorité des principes de cette loi ne sont pas nouveaux : ils existaient déjà dans le droit commun. Les protestations viennent souvent de ceux qui exploitaient l'ambiguïté juridique pour échapper à l'application de ces règles ! C'est pourquoi, la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 marque un tournant majeur : elle vient formaliser et clarifier de nombreuses règles préexistantes, favorisant ainsi la professionnalisation et la transparence de l'industrie de l'influence. Chez CTZAR, cette loi n'a pas été une surprise, car nous avons toujours opéré en conformité avec le droit commun.

Cette loi est un outil de clarification. Elle définit précisément les rôles des agences de créateurs de contenu, des marques, et des talents eux-mêmes, instaurant un ordre là où prévalait une certaine confusion. Cette loi impose également des contrats écrits pour toutes transactions importantes et régule de manière plus stricte les talents résidant à l'étranger, améliorant ainsi la clarté des relations entre les différents acteurs du secteur.

Il est essentiel de comprendre que cette loi ne sous-entend pas que le marketing d'influence cherchait à manipuler les consommateurs ! Bien au contraire, cette réglementation a été mise en place non pour dénoncer d'éventuelles pratiques déloyales, mais pour encourager une plus grande transparence. Elle sert d'avancée vers la clarification et le renforcement des normes de l'industrie, plutôt qu'un blâme pour des pratiques antérieures.

Les consommateurs ainsi que les talents apprécient l'instauration de cette loi. Elle instaure un environnement plus limpide dans le paysage du marketing d'influence. Ces nouvelles dispositions légales facilitent l'identification entre une opinion personnelle authentique et non demandée, et un endorsement ou une publicité rémunérée. Cela permet non seulement une exploration plus transparente de nouvelles marques et nouveaux produits, mais écarte aussi toute ambiguïté, consolidant ainsi la confiance entre consommateurs et talents.

L'adoption de cette loi constitue également une reconnaissance du rôle essentiel du marketing d'influence. En promulguant cette réglementation, les autorités reconnaissent officiellement le marketing d'influence comme une profession à part entière, soulignant ainsi son importance croissante dans notre société actuelle !

Chaque nouvelle loi soulève des questions et demande des adaptations. C'est un processus normal où on apprend les nouvelles règles, on ajuste nos stratégies, et on développe de nouvelles pratiques. Malgré les défis, notre industrie est capable de s'adapter et d'évoluer avec cette nouvelle réglementation. On voit déjà des changements : les créateurs de contenu indiquent explicitement quand ils ont reçu un produit gratuitement ou utilisent un lien affilié, renforçant la transparence. En réalité, ce sont ces créateurs de contenu qui mènent la mise en application de la loi, indiquant le chemin à suivre. C'est une forme d'auto-discipline, car il n'existe pas de contrat qui les oblige à le faire, quand il s'agit d'un produit reçu gratuitement !

Au final, c'est toute la profession qui bénéficiera de cette loi. Elle encourage l'authenticité, la transparence et la responsabilité, valeurs essentielles pour un développement sain de l'industrie de l'influence. Je suis optimiste pour l'avenir de notre profession et j'attends avec impatience de voir comment nous allons continuer à évoluer et à grandir dans le respect de cette nouvelle réglementation.

