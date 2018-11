TriLumina obtient la certification de qualité ISO 9001:2015

Le fournisseur de premier rang d'innovations brevetées intégrant la technologie VCSEL pour la détection 3D et la technologie LiDAR obtient la certification ISO 9001

ALBUQUERQUE, Nouveau-Mexique, 14 novembre 2018 /PRNewswire/ -- TriLumina, le principal fournisseur de produits d'éclairage pour la détection 3D dans les systèmes grand public, industriels et automobiles, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu sa certification selon les normes ISO 9001:2015 de la part de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). La certification fut remise à TriLumina lors de son premier audit officiel réalisé par Perry Johnson Registrars, Inc.

« En tant que fournisseur de technologies et de produits d'éclairage hautement stratégiques, la qualité est notre priorité et cette réussite renforce notre engagement envers le respect des normes les plus élevées pour nos clients », a déclaré le PDG de TriLumina, Brian Wong. « Nous sommes fiers d'avoir obtenu la certification ISO 9001:2015 », ajoute-t-il.

Le facteur essentiel de l'ISO 9001 est le concept de l'amélioration continue. La norme en soi n'établit pas d'exigences de qualité, mais impose plutôt aux sociétés de définir elles-mêmes leurs objectifs et d'améliorer sans cesse leurs processus pour les atteindre. Une fois ces objectifs atteints, ils doivent être constamment réévalués en vue d'une amélioration permanente.

« La notion d'amélioration continue permet de garantir que nos clients puissent profiter de produits de qualité qui respectent ou dépassent constamment leurs exigences », a déclaré Wong. « En interne, nous tirons parti de processus cohérents qui nous permettent de réduire les déchets et d'augmenter la productivité », ajoute-t-il.

L'ISO 9001 est une norme internationale qui spécifie les exigences relatives à un système de gestion de la qualité (SGQ) permettant de mesurer le rendement d'une entreprise, de mettre à jour et d'améliorer régulièrement les processus opérationnels et de garantir la conformité au SGQ.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter info@TriLumina.com ou visiter www.Trilumina.com.

À propos de TriLumina Corp.

TriLumina est le premier fournisseur mondial de modules de matrices laser VCSEL à semi-conducteurs émettant par la surface, destinés aux marchés grand public, automobile et industrielle. Les émetteurs laser VCSEL uniques de TriLumina fournissent un éclairage ultra-puissant, peu coûteux et à faible encombrement pour les solutions de détection 3D, de télédétection par laser (LiDAR) et de surveillance des passagers. Veuillez visiter http://www.trilumina.com pour plus d'informations.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/439904/TriLumina_Corp_Logo.jpg

Related Links

http://www.trilumina.com



SOURCE TriLumina Corp.