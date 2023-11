Trip.com dévoile des offres de voyage sans précédent pour le Black Friday en France

PARIS, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Trip.com, une des agences de voyages en ligne leader du marché mondial, se prépare à offrir des réductions spectaculaires pour le Black Friday aux voyageurs en France. Du 24 au 26 novembre, Trip.com dévoilera différentes offres exclusives pour les amateurs de voyages, en proposant des réductions incroyables sur les vols et les hôtels.

Embarquez pour un voyage placé sous le signe des économies et de l'aventure

À partir du 24 novembre, Trip.com introduit une approche innovante pour les achats du Black Friday. La vente comporte une série de promotions exclusives, diffusées à des heures précises tout au long de la journée, qui s'adressent aux voyageurs français avisés. Ces offres à durée limitée donneront lieu à une course contre la montre pour dénicher des offres de voyage époustouflantes.

Des offres adaptées aux souhaits des voyageurs français

Trip.com, comprenant les différents besoins de ses clients en matière de voyage, a méticuleusement élaboré des offres pour répondre à tous les types de voyageurs. Que vous recherchiez une escapade rapide en ville ou un séjour dans un hôtel de luxe, ces offres ont été conçues pour répondre à vos objectifs de voyage.

Points forts de la promotion du Black Friday

Offres sur les vols : deux fois par jour les 24, 25 et 26, avec des réductions pouvant aller jusqu'à 100 €.

Offres sur les hôtels : disponibles les trois jours, avec des économies pouvant aller jusqu'à 100 €.

Votre guide du calendrier des codes promo

Préparez-vous à profiter de ces offres alléchantes selon le calendrier suivant :

24 novembre :

18:00 : 50 € de réduction sur TOUS les vols ( dépense minimum de 200 € )

19:00 : 50 € de réduction sur TOUS les hôtels ( dépense minimum de 150 € )

21:00 : 20 € sur les vols vers l'Espagne ( dépense minimum de 40 €, hors vols sur Ryanair, Easyjet ou Vueling )

25 novembre :

13:00 : 100 € de réduction sur TOUS les vols ( dépense minimum de 500 € )

19:00 : 100 € de réduction sur TOUS les hôtels ( dépense minimum de 250 € )

21:00 : 30 € de réduction sur TOUS les vols vers le Maroc ( dépense minimum de 50 € )

26 novembre :

13:00 : 15 € de réduction sur TOUS les vols ( dépense minimum de 100 € )

19:00 : 20 € de réduction sur TOUS les hôtels ( dépense minimum de 100 € )

21:00 : 100 € sur TOUS les vols à destination de la Thaïlande ( dépense minimum de 150 € )

Découvrez-en plus et réservez votre prochaine aventure

Pour plus d'informations. Et pour accéder à ces offres exceptionnelles, visitez le site dédié de Trip.com. Ne manquez pas cette occasion de réaliser le voyage de vos rêves avec Trip.com !

À propos de Trip.com

Trip.com est un prestataire mondial de services de voyage à guichet unique, disponible en 24 langues dans 39 pays et régions, dans 31 monnaies et sites locaux. Trip.com dispose d'un vaste réseau d'hôtels et de vols comprenant plus de 1,2 million d'hôtels et de vols de plus de 480 compagnies aériennes couvrant 2 600 aéroports dans 200 pays et régions du monde. Le service clients multilingue de classe mondiale de Trip.com, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que les centres supplémentaires d'Édimbourg, de Tokyo et de Séoul, contribuent à « créer la meilleure expérience de voyage » pour ses millions de clients dans le monde entier. Pour réserver votre prochain voyage, veuillez visiter www.trip.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1802535/trip_com_Logo.jpg