Trip.com révèle les dernières données et préférences de voyage des Européens pour cet été

PARIS, 12 juin 2023 /PRNewswire/ -- Trip.com révèle une analyse des tendances émergentes et des préférences qui définissent le paysage européen des voyages cet été.

À l'approche de l'été, les gens du monde entier se préparent pour leurs vacances tant attendues. Les données de Trip.com révèlent que les réservations estivales mondiales (du 1er juin au 31 août) ont dépassé celles de 2019, les voyages court-courriers étant en tête cet été. Dans l'ensemble, les réservations sur la plateforme Trip.com pour l'Europe ont augmenté de 72 % par rapport à la même période en 2022 et de 609 % par rapport à l'été 2019.

Les voyageurs européens « attendent de voir » pour les voyages long-courriers

Cet été, les voyageurs européens continuent de privilégier les vols court-courriers, qui représentent 67,3 % de toutes les réservations de vols. Alors que les réservations de voyages long-courriers ont atteint un taux à deux chiffres, elles ne représentent toujours que 13,2 % de toutes les réservations, loin derrière les 47,5 % enregistrés en 2019.

Les 10 principales destinations aériennes des voyageurs européens sont l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Grèce, la France, le Portugal, l'Allemagne, les États-Unis, la Turquie et les Pays-Bas.

Les voyageurs français recherchent la détente et les loisirs

Cet été, les voyageurs français restent près de chez eux, explorant la Méditerranée et ses richesses culturelles. L'Espagne, l'Italie, la Grèce et la Tunisie font partie des destinations méditerranéennes en vogue cet été. Le climat chaud, les belles plages et les activités sur les côtes en ont fait des destinations estivales populaires pour les voyageurs français en quête de détente et de loisirs.

La proximité et la familiarité jouent un rôle important auprès des touristes français cet été, en sélectionnant des lieux proches de chez eux avec une importance historique, des monuments célèbres et des musées. Les 10 premières destinations des touristes français sont l'Espagne, l'Italie, le Maroc, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Algérie, la Tunisie, la Thaïlande, la Turquie et la Grèce.

Andy Washington, directeur général du groupe Trip.com pour la zone EMEA, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer que les réservations estivales mondiales sur Trip.com ont augmenté de 72 % pour l'Europe par rapport à 2022, les vols court-courriers étant en tête des préférences.

Les destinations méditerranéennes font partie des destinations les plus visitées cet été, signe clair que les voyageurs sont avides de détente et de loisirs. Où que vous alliez cet été, les utilisateurs de Trip.com peuvent être assurés que notre application tout-en-un leur offrira une polyvalence inégalée en matière de planification, de réservation et de recommandations de destination. »

Pour les demandes des médias, veuillez contacter l'équipe des médias du groupe Trip.com via [email protected]

À propos de Trip.com

Trip.com est un prestataire international de services de voyage tout-en-un, disponible en 24 langues dans 39 pays et régions, et permettant des paiements dans 31 devises. Trip.com dispose d'un vaste réseau d'hôtels et de vols comprenant plus de 1,2 million d'hôtels et des vols de plus de 480 compagnies aériennes couvrant 2 600 aéroports dans 200 pays et régions du monde. Le service clients multilingue de renommée internationale de Trip.com, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que des centres supplémentaires à Édimbourg, Tokyo et Séoul, contribuent à « créer la meilleure expérience de voyage » pour ses millions de clients dans le monde. Pour réserver votre prochain voyage, rendez-vous sur trip.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2096384/image_5004521_12887690.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1802535/4076882/trip_com_Logo.jpg

SOURCE Trip.com