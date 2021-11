Trucknet rejoint le Comité de partenariat d'entreprise du FIT

EILAT, Israël, 1er novembre 2021 /PRNewswire/ -- Trucknet Enterprise (TASE: TRAN), une plateforme numérique permettant aux entreprises d'optimiser l'utilisation des capacités de fret et d'éviter les trajets à vide, a rejoint le Comité de partenariat d'entreprise du Forum International des Transports (FIT). Trucknet et le FIT travailleront ensemble en faveur de la décarbonisation des transports, de l'innovation de la chaîne d'approvisionnement et de la numérisation.

Hanan Fridman, Trucknet Enterprise CEO: "We offer our technology for reducing heavy-duty vehicles from our roads as a stepping stone on the way to achieving net-zero emissions by 2050."

La plateforme numérique de Trucknet permet aux entreprises de logistique et de transport de réduire les coûts de fret et d'économiser des ressources en organisant des expéditions optimisées dans tous les modes de transport, à l'aide de l'intelligence artificielle, de la veille économique et de l'apprentissage automatique. La plateforme de Trucknet comporte un outil en ligne permettant aux opérateurs de calculer les émissions de CO2 de leur parc de véhicules.

Le FIT est une organisation intergouvernementale regroupant 63 pays membres et dont la mission est de faciliter les discussions à l'échelle mondiale afin de créer un meilleur secteur des transports. L'organisation offre une plateforme de réflexion pour les gouvernements membres et organise chaque année un sommet des ministres des transports. Le Comité de partenariat d'entreprise est la plateforme du FIT qui lui permet d'interagir avec le secteur privé et d'apporter une perspective commerciale au dialogue mondial sur les politiques des transports.

Young Tae Kim, secrétaire général du FIT, a affirmé :

« Je souhaite la bienvenue à Trucknet en tant que nouveau membre de notre Comité de partenariat d'entreprise. Pour rendre les chaînes d'approvisionnement mondiales plus résilientes et durables, il est essentiel que le secteur du transport de marchandises soit à la fois efficace et flexible. La technologie de pointe de Trucknet réduit le gaspillage des trajets à vide et élargit l'éventail d'options des transitaires, tout en réduisant les coûts pour les opérateurs. Elle sera un levier puissant pour réduire les émissions des modes de transport difficiles à décarboner comme les poids lourds. Grâce à son expérience de première ligne, Trucknet sera à même d'éclairer les travaux du FIT dans ce domaine. Je me réjouis à la perspective de travailler avec Hanan Friedman et son équipe. »

Hanan Friedman, PDG de Trucknet, a déclaré :

« C'est un honneur pour Trucknet de rejoindre le Comité de partenariat d'entreprise du FIT et de travailler avec les parties prenantes du monde entier afin de garantir la construction d'un avenir durable pour le secteur mondial des transports. En facilitant la réduction du nombre de poids lourds circulant sur les routes, notre plateforme sera un tremplin pour parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050. »

Les membres du Comité de partenariat d'entreprise du FIT sont : AB InBev, Airbus, Allianz Partners, Alstom, Aramco, Argo AI, Arrival, AutoCrypt, Bosch, Cruise, ExxonMobil, Iberdrola, Kakaomobility, Michelin, NXP, PTV Group, RATP Group, Rolls Royce, Shell, Siemens, SNCF, SPEA Engineering, TIER Mobility, Trucknet, Total Energies, Toyota, Uber, Valeo, Voi, Volvo Cars et Volvo Group.

Pour de plus amples informations sur le Comité de partenariat d'entreprise du FIT, rendez-vous sur www.itf-oecd.org/CPB .

À PROPOS DU FORUM INTERNATIONAL DES TRANSPORTS

Qui sommes-nous ?

Le Forum International des Transports est une organisation intergouvernementale qui regroupe 62 pays membres. Il sert de laboratoire d'idées au service de la politique des transports et organise chaque année un sommet des ministres des transports. Le FIT est le seul organisme mondial qui couvre tous les modes de transport. Il est intégré administrativement à l'OCDE, mais politiquement autonome.

Que faisons-nous ?

Le FIT œuvre en faveur de politiques des transports qui améliorent la vie des citoyens. Il a pour mission de faire mieux comprendre le rôle des transports dans la croissance économique, la viabilité écologique et l'inclusion sociale, ainsi que de sensibiliser le public à l'importance de la politique des transports.

Comment procédons-nous ?

Le FIT fédère un dialogue mondial pour des transports meilleurs. Il sert de plateforme de discussion et de pré-négociation sur des questions de fond qui intéressent tous les modes de transport. Il analyse les tendances, partage les connaissances et encourage les échanges entre les responsables de la politique des transports et la société civile. Le Sommet annuel du FIT est le plus important rassemblement mondial de ministres des transports et la principale instance internationale de dialogue sur la politique des transports.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.itf-oecd.org .

À propos de Trucknet

Trucknet a développé une plateforme tout-en-un basée sur l'intelligence artificielle (IA), la veille économique (BI) et l'apprentissage automatique (ML) pour une gestion efficace et numérisée de la chaîne logistique et des processus de transport. Cette plateforme offre une correspondance automatique interentreprises basée sur la localisation, y compris une solution de paiement facile et rapide pour le marché B2B. Le système comprend un outil en ligne pour calculer les émissions de carbone.

La plateforme de Trucknet permet aux entreprises de transport et de logistique de réduire considérablement les trajets à vide, en hiérarchisant automatiquement les véhicules disponibles avec d'autres entreprises de transport et de logistique, offrant ainsi une correspondance pour les camions vides et les cargaisons disponibles.

La solution de Trucknet permet une automatisation et une optimisation complètes du transport routier pour les entreprises gérant des flottes de véhicules commerciaux et pour les clients des services logistiques. Le système aide les entreprises à réduire considérablement les coûts et à améliorer l'efficacité et la rentabilité en réduisant le nombre de camions vides sur les routes; la pollution atmosphérique et les émissions de GES sont réduites avec moins de dommages pour l'environnement.

L'entreprise vise à établir un système professionnel unique dans le domaine du transport partagé. La plateforme logicielle de Trucknet interagit avec tous les principaux systèmes de planification du travail, les TMS et les principaux systèmes télématiques. Les entreprises de transport peuvent améliorer et optimiser la gestion du parc de véhicules et le partage des ressources, grâce à l'utilisation mutuelle de documents numériques (sans besoin d'impression). Trucknet a développé des interfaces conviviales pour le conducteur et le client final, offrant une connectivité, un suivi et une transparence complets, ainsi que des solutions de paiement par le biais du système.

Trucknet opère sur le marché international du transport et de la logistique, qui est évalué à environ 19,36 billions de dollars. En 2020, l'entreprise compte environ un demi-million de camions connectés provenant de quelque 4 000 entreprises.

Données mondiales sur les camions vides : en Europe, 27 % des camions en circulation roulent à vide, aux États-Unis 36 % et en Asie 46 %. Trucknet a mené un projet pilote conjoint avec le Groupe Renault au cours du mois d'octobre 2020, dans lequel une connexion a été établie avec le système d'appel d'offres de Renault qui soumissionne chaque ordre de travail. Grâce à ce système, les entrepreneurs ont été identifiés sur la base de leur localisation par rapport aux demandes de Renault. Le projet pilote a prouvé que la connexion à la plateforme Trucknet a permis d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des services logistiques de 17 %. En outre, elle a permis d'économiser jusqu'à 115 000 euros en deux semaines pour 268 voyages sur un total de 371 (taux de réussite de 68 %).

Les résultats du projet pilote ont démontré la capacité de la plateforme à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts de transport pour les entreprises de logistique. Cela est dû au fait que la plateforme Trucknet ajuste les ordres d'expédition pour les entrepreneurs (de transport), en fonction de leur proximité géographique avec l'emplacement de la cargaison, ce qui leur permet de soumettre des propositions de prix plus basses et d'économiser des coûts.

L'entreprise, créée en 2016 par le PDG Hanan Friedman, emploie environ 40 personnes réparties dans des bureaux du monde entier. Trucknet a signé des accords et des projets pilotes avec des entreprises leaders en Israël et dans le monde, y compris DSV, La Poste, DPD, ChronoPost, All Cargo, Israel Post et plus encore.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://trucknet.io/en/ .

SOURCE Trucknet Enterprise