Trupeer AI nomme Raghu Subramanian, ancien président-directeur général d'UiPath, pour accélérer la croissance de l'entreprise en France

PARIS, 19 juin 2026 /PRNewswire/ -- Trupeer AI, la couche de connaissance des flux de travail destinée aux équipes et aux agents d'IA, a annoncé aujourd'hui la nomination de Raghu Subramanian au poste de président et directeur commercial, alors que la société accélère son expansion en France, son deuxième plus grand marché européen, où la demande en infrastructures de connaissances d'entreprise en langue maternelle est portée par la loi. Soutenue par RTP Global et Salesforce Ventures, et bénéficiant de la confiance de plus de 50 000 équipes réparties dans plus de 100 pays qui utilisent au total 120 langues, Trupeer renforce son équipe de direction afin d'étendre son adoption par les entreprises mondiales basées en France, les éditeurs de logiciels à la demande en forte croissance et les prestataires de services aux entreprises axés sur la technologie.

Trupeer AI Appoints Former UiPath President & CEO Raghu Subramanian to Accelerate US Enterprise Growth

Des milliers d'équipes françaises se sont inscrites spontanément au cours des douze derniers mois, sans aucun investissement spécifique dans la stratégie de commercialisation, ce qui témoigne d'une demande latente que Trupeer s'apprête désormais à exploiter à grande échelle. Parmi ses clients figurent Ivalua, la « licorne » française spécialisée dans les logiciels de gestion des achats, ainsi qu'une entreprise industrielle mondiale qui a déployé Trupeer au sein de plusieurs équipes pour faire baisser de trois mois à un seul mois la durée d'intégration des nouveaux processus. Le droit du travail français exige que les documents contenant les obligations nécessaires à l'exercice du travail des salariés soient fournis en français, ce qui fait de la diffusion des informations en langue maternelle une exigence de conformité à laquelle Trupeer répond automatiquement. Certifiée conforme à la norme ISO 27001 et au référentiel SOC 2, la plateforme respecte le règlement européen sur la protection des données (RGPD) et répond ainsi aux critères d'appel d'offres des plus grandes entreprises françaises.

Raghu intègre Trupeer AI après une brillante carrière à la pointe de l'automatisation d'entreprise. Fondateur et membre de l'équipe de direction d'UiPath, il a fait partie de l'équipe dirigeante principale qui a contribué à faire de cette société une entreprise cotée à la Bourse de New York (NYSE) évaluée à plus de 35 milliards de dollars. Après avoir mis en place les activités d'UiPath dans la région Asie-Pacifique (APAC) en 2016, il a occupé le poste de président-directeur général pour l'Inde et la région APAC. Fort de plus de 25 ans d'expérience de direction dans le domaine des technologies d'entreprise, Raghu a créé et développé des entreprises sur les marchés mondiaux. Il possède des compétences approfondies en matière d'automatisation, de gestion des processus métier et d'adoption de l'IA par les entreprises. Avant de rejoindre UiPath, il occupait le poste de directeur de la technologie chez EXL Service.

Chez Trupeer, il dirigera la prochaine phase d'expansion commerciale de la société, en mettant particulièrement l'accent sur les entreprises mondiales basées en France et sur l'écosystème français en pleine croissance des logiciels à la demande. Les clients ont fait état de résultats significatifs obtenus avec Trupeer, notamment une réduction de 75 % de la durée d'intégration des nouveaux processus et du délai de rentabilisation lors de la mise en œuvre des logiciels, ainsi qu'une réduction de 60 % du nombre de tickets d'assistance grâce à la base de connaissances en libre-service.

Shivali Goyal, directrice générale et cofondatrice de Trupeer AI, a déclaré : « Raghu, qui aide depuis des décennies les organisations à adopter et à déployer à grande échelle des technologies transformatrices, apporte une grande expérience dans la création d'entreprises à l'échelle mondiale. Ayant pu constater par lui-même les défis auxquels sont confrontées les entreprises en matière de gestion des connaissances organisationnelles et d'optimisation par l'IA agentique, Raghu s'est immédiatement reconnu dans notre vision et la dynamique que Trupeer a su créer au niveau mondial. Ses compétences nous aideront à renforcer nos capacités commerciales, à consolider nos partenariats et à ouvrir la voie à la nouvelle phase de croissance de Trupeer. »

Raghu Subramanian, président et directeur commercial de Trupeer AI, a commenté : « Les entreprises peinent depuis longtemps à tirer de l'IA une réelle valeur ajoutée, et cela s'explique par la fragmentation du contexte. Comme les entreprises exercent leurs activités dans plusieurs langues, sur plusieurs territoires et avec des équipes dispersées, il est souvent difficile d'accéder aux connaissances essentielles, de les partager et de les mettre en pratique de manière cohérente. Les connaissances qui rendent l'IA utile restent enfermées dans l'esprit de personnes isolées et éparpillées dans divers outils. À l'ère de l'IA agentique, où la qualité des agents dépend entièrement du contexte dans lequel ils évoluent, la résolution de cette lacune fait toute la différence entre une IA qui fonctionne et une IA qui ne fonctionne pas. C'est précisément à ce problème que Trupeer entend remédier. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec des entreprises et des organisations du monde entier afin de mettre en place la couche contextuelle qui structurera les connaissances d'entreprise, les rendra accessibles et exploitables pour que l'IA soit véritablement utile. »

À propos de Trupeer

Trupeer AI est la couche de connaissance des flux de travail pour les entreprises, qui permet aux équipes et aux agents d'IA de fonctionner. La société aide les entreprises à exploiter les connaissances opérationnelles cruciales qui restent souvent cantonnées dans l'esprit des experts en la matière et dispersées dans divers outils, afin de les transformer en connaissances structurées, accessibles et consultables. Sa plateforme modélise les flux de travail des entreprises et transforme des données non structurées et multimodales en procédures opérationnelles normalisées, en guides, en vidéos de qualité professionnelle, en ressources de formation disponibles dans plus de 120 langues, ainsi qu'en contexte mis à jour en continu et compatible avec l'IA, que les agents intelligents peuvent mobiliser pour rendre les connaissances institutionnelles accessibles, exploitables et consultables. Soutenue par RTP Global et Salesforce Ventures, Trupeer accompagne plus de 50 000 équipes dans plus de 100 pays, notamment au sein d'entreprises du classement Fortune 100, de centres de compétences mondiaux et de sociétés de services aux entreprises axées sur la technologie.

Informations complémentaires : https://www.trupeer.ai/

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