TTV Spécial Nouvel An Chinois - Le TTV SUPER STAR 2021

Jam Hsiao, ambassadeur de Super Star et huit fois présent lors de Super Star, ouvrira le programme cette année. En préparation de son spectacle d'ouverture, Jam Hsiao a ajusté ses chansons et livrera une performance visuelle époustouflante avec sa voix robuste et unique. Avec une tenue adaptée à l'Année du Bœuf, l'animateur Mickey Huang se joint aux autres animateurs et à la mascotte Super King pour porter le spectacle à son apogée. Crowd Lu, lauréat du Golden Horse Award, du Golden Melody Award et du Golden Bell Award, interprétera sa nouvelle chanson Let Go avec un cri de ralliement, « Better Together, Support Frontline Medical Workers », dans l'espoir que la pandémie prenne fin et que l'avenir soit meilleur.

Dans l'émission TTV SUPER STAR 2021, le public peut assister à une confrontation légendaire entre Wakin Chau et Winnie Hsin. Les deux chanteurs sont actifs sur la scène musicale de la langue chinoise depuis plus de trois décennies et nous ont donné de nombreux classiques. Cette fois, ils interpréteront des chansons classiques avec une nouvelle tournure qui laissera leurs fans plus nostalgiques que jamais.

Le grand final est assuré par JJ Lin qui s'est produit pour la dernière fois à TTV SUPER STAR il y a 10 ans, et il apportera trois nouvelles chansons avec des chorégraphies de danse de rue et moderne. La scénographie romantique et extravagante s'inspire du design européens et complétera parfaitement la performance de JJ Lin. La TTV SUPER STAR 2021 sera diffusée à la veille du Nouvel An chinois (11 février 2021) à 18 h 30, heure de Taïwan, sur TouchTTV et sur la chaîne YouTube de TTV.

