T'way Air débloque les Golden Savings sur les liaisons Europe-Séoul

PARIS, 20 octobre 2025 /PRNewswire/ -- T'way Air, la première compagnie coréenne à bas prix, annonce "K-Travel Ticket Hunters", une campagne de réduction limitée dans le temps, jusqu'au 31 octobre. L'offre est valable pour les réservations au départ de Paris, Rome, Barcelone et Francfort et à destination d'Incheon (Séoul), pour des voyages jusqu'au 28 mars 2026.

Durant les saisons été et hiver 2025, T'way Air assure la liaison Paris-Séoul en A330-200 et Boeing 777-300ER. Deux repas gratuits sont servis dans les classes affaires et économique. La ligne fonctionne 4 à 5 fois par semaine. Les horaires complets et les détails sont disponibles sur twayair.com, où les billets sont en vente dès maintenant pour des voyages jusqu'en octobre 2026.

T'way Air propose les offres suivantes jusqu'au 31 octobre :

50 € de coupon de réservation anticipée pour les réservations de 600 € ou plus, pour une période de voyage entre le 1er janvier et le 28 mars 2026.

pour les réservations de 600 € ou plus, pour une période de voyage entre le 1er janvier et le 28 mars 2026. 30 € de coupon normal pour les réservations de 500 € ou plus, pour des voyages jusqu'au 28 mars 2026.

pour les réservations de 500 € ou plus, pour des voyages jusqu'au 28 mars 2026. 30 € de coupon pour réservation de siège à l'avance : économisez 30 € en présélectionnant un siège en zone Super Premium sur les services avec B777-300ER de Paris, Rome et Barcelone à Incheon, jusqu'au 28 mars 2026.

économisez 30 € en présélectionnant un siège en zone Super Premium sur les services avec B777-300ER de Paris, Rome et Barcelone à Incheon, jusqu'au 28 mars 2026. Jusqu'à 10 % de réduction en code promo : saisissez le code promo FLYOCT lors de la réservation, valable sur les itinéraires Europe - Corée pour des voyages jusqu'au 28 mars 2026 (les économies réelles peuvent varier en fonction du taux de change au moment de l'achat).

Explorez Séoul à travers l'objectif des K-Pop Demon Hunters : commencez par Myeongdong pour la cuisine de rue et le shopping permanent. Marchez sur le mur de la forteresse du parc de Naksan au coucher du soleil, puis admirez la ligne d'horizon de la ville depuis la N Seoul Tower. Ensuite, vous pourrez goûter aux spécialités locales - gimbap, naengmyeon, seollongtang et hot-dog coréen - tout en étant à proximité des principaux centres commerciaux et culturels. Avec les vols T'way Air à destination de la Corée, il est facile d'organiser un voyage riche en culture, et la vague coréenne ajoute au plaisir.

Pour connaître les horaires complets des vols, les conditions des coupons et les détails de réservation, veuillez consulter twayair.com. T'way Air dessert actuellement 60 destinations dans le monde entier et continue d'étendre son réseau.

À propos de T'way Air

T'way Air Co., Ltd, dont le siège se trouve à Daegu, en Corée du Sud, est un transporteur à bas prix de premier plan qui propose des voyages aériens abordables et fiables depuis 2010. T'way Air dessert des clients en Asie de l'Est, en Asie du Sud-est, en Asie centrale, en Océanie et en Europe grâce à une flotte moderne de Boeing 737-800, 737 MAX 8, Airbus A330-300, A330-200 et Boeing 777-300ER. T'way Air continue d'étendre son réseau mondial, offrant un service remarquable aux passagers du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.twayair.com.

