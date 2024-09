Uber et Turo annoncent un partenariat pour offrir les véhicules de Turo sur Uber Rent

Les clients d'Uber aux États-Unis, au Canada, en France, au Royaume-Uni et en Australie pourront bientôt louer les véhicules de la vaste sélection de Turo directement sur la plateforme Uber.

SAN FRANCISCO, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Uber Technologies, Inc. (NYSE : UBER) et Turo, Inc. la plus grande plateforme d'autopartage au monde, ont annoncé aujourd'hui un partenariat pluriannuel qui permettra aux clients d'Uber de louer la vaste sélection de véhicules de Turo directement à partir de l'application Uber sur les principaux marchés mondiaux.

Uber intégrera l'extraordinaire sélection de plus de 1 600 marques et modèles de Turo à la plateforme Uber Rent dès le début de l'année 2025. Ce partenariat vise à offrir aux hôtes de Turo davantage de possibilités entrepreneuriales, tout en permettant à des millions de clients d'Uber aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en France de prendre le volant de certains des véhicules les plus récents et les plus prisés.

« Notre partenariat avec Uber nous donne l'occasion d'utiliser la plateforme Uber Rent pour stimuler notre croissance et consolider notre position en tant que plus grande plateforme d'autopartage au monde », a déclaré Andro Vrdoljak, vice-président de Turo chargé du développement commercial. « En joignant nos forces à celles d'Uber, Turo est bien placé pour pénétrer un marché adressable totalisant plus de 150 milliards de dollars. »

« Nous considérons l'accès flexible à l'autopartage comme un élément essentiel de l'avenir du transport, et des partenariats comme celui-ci avec Turo sont un élément clé pour y parvenir tout en continuant d'offrir la meilleure expérience aux utilisateurs », a déclaré Niraj Patel, Responsable Mondial des Véhicules pour les Consommateurs chez Uber. « En travaillant ensemble, nous pouvons poursuivre nos objectifs communs de réduction de la propriété des voitures privées et de meilleure utilisation des voitures en circulation, tout en donnant aux clients d'Uber Rent plus d'options pour choisir la voiture idéale pour leur prochaine course ou escapade de fin de semaine. »

À propos de Turo

Turo est la plus grande plateforme d'autopartage au monde. Elle vous permet de réserver la voiture parfaite pour aller où vous le désirez, auprès d'une communauté dynamique d'hôtes de confiance. Que vous veniez de loin ou que vous cherchiez une voiture près de chez vous, que vous vouliez un véhicule robuste ou une décapotable élégante, vous pouvez éviter les agences de location et choisir parmi une sélection de voitures uniques partagées par des hôtes locaux. Les entrepreneurs peuvent prendre le volant de leur avenir en devenant hôtes et en créant une nouvelle source de revenus avec Turo. Ainsi, vous pouvez tirer parti de notre plateforme afin d'atteindre vos objectifs.

Avec pour mission inébranlable de maximiser l'utilisation du 1,5 milliard de voitures dans le monde, Turo débloque la valeur cachée des voitures sous-utilisées, encourageant quiconque à prendre le volant. Trouvez ce qui vous transporte — Turo

Pour en apprendre davantage sur Turo, visitez le www.turo.com

À propos d'Uber

La mission d'Uber est de créer des opportunités via le mouvement. Nous avons commencé en 2010 à résoudre un problème simple : comment se déplacer en appuyant juste sur un bouton ? Plus de 42 milliards de trajets plus tard, nous créons des produits qui rapprochent les gens de l'endroit où ils veulent être. En changeant la façon dont les gens, la nourriture et les objets se déplacent dans les villes, Uber est une plateforme qui ouvre le monde à de nouvelles possibilités.

Contact pour les médias:

[email protected]

[email protected]

Source : Turo Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2056077/Turo_Logo.jpg