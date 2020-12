Ubitus s'associe à Balenciaga pour lancer le service mondial de streaming des défilés de mode sur le Cloud

TOKYO, 7 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Ubitus K.K., le leader mondial des technologies de jeu sur le Cloud, annonce son partenariat avec Balenciaga pour le lancement du défilé de mode en ligne, le nouveau service de défilé de mode sur le Cloud exclusif pour les clients de Balenciaga. Grâce à la technologie d'Ubitus, Balenciaga présente son tout premier défilé de mode virtuel interactif sur le Cloud, apportant un nouveau sens à la haute couture.

Lorsque Balenciaga décide de créer un défilé de mode virtuel interactif dans le contexte de la pandémie actuelle, la marque est confrontée à la tâche redoutable de distribuer à l'échelle mondiale une application extrêmement volumineuse (des centaines de gigaoctets) pleine d'images et de vidéos. Ubitus a dépassé d'autres entreprises et est devenu le dernier et unique fournisseur d'hébergement du défilé de mode de Balenciaga dans le Cloud.

« Nous sommes très heureux et privilégiés de participer à une aventure de ce genre. Nous sommes dans le domaine des solutions de jeux en ligne depuis de nombreuses années. C'est notre première incursion dans d'autres industries liées aux médias. Nous sommes ravis de travailler avec les talents créatifs de Balenciaga et Substance & inhalt. Ils nous ouvrent l'esprit en ce qui concerne la pensée créative », a déclaré Wesley Kuo.

D'autres propriétaires de contenu médiatique ont pris note et les demandes de renseignements affluent. Ubitus espère élargir ses applications technologiques dans de nouvelles industries et de nouveaux domaines, en plus de son activité principale de jeux sur le Cloud. Les contenus prennent de nombreuses formes : le jeu n'en est qu'une parmi d'autres.

Ubitus exploite la meilleure technologie de virtualisation GPU et la meilleure plate-forme de streaming sur le Cloud au monde. L'entreprise s'engage à offrir une expérience utilisateur supérieure grâce à sa technologie avancée. Tant que les utilisateurs sont connectés à un réseau à large bande, ils peuvent profiter d'une expérience de jeu AAA sur divers appareils, tels que les smartphones, les tablettes, les consoles de jeu, les téléviseurs intelligents et les ordinateurs personnels.

Avec son kit de développement de jeux (GDK) complet, Ubitus fournit une solution d'intégration rapide pour soutenir les sociétés de jeux au Japon et à l'étranger qui s'intéressent aux jeux sur le Cloud. Ubitus travaille en partenariat avec des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services en ligne et des éditeurs de jeux dans le monde entier.

