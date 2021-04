UCAR : Résultats 2020

Impact de la pandémie de Covid-19 sur les résultats 2020

Une trésorerie et des fonds propres solides

De nombreuses actions pour accompagner la reprise d'activité

BOULOGNE BILLANCOURT, France, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le Conseil d'Administration d'UCAR a arrêté ce jour les comptes consolidés audités de l'exercice 2020.

A l'instar de l'ensemble des acteurs de la location courte durée en France, l'activité 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire Covid-19 notamment par les deux confinements successifs et es mesures de restrictions de déplacements sur toutes les activités liées à la Mobilité.

Chiffres clés consolidés au 31 décembre 2020

En K€ 2020 2019 Var Chiffre d'affaires consolidé 25,097 34,907 -28.1% Dont Ventes de marchandises 6,622 12,787 -48.2% Dont Prestations de services 18,475 22,120 -16.5% CA sous enseignes* 53,971 70,906 -23.9% dont CA Location sous enseignes* 41,620 51,294 -18.9% Résultat d'exploitation -2,312 75

Résultat financier -215 -98

Résultat courant -2,528 -23

Résultat exceptionnel -182 -15

Impôt sociétés 736 190

Résultat net part du Groupe -1,993 133









Total bilan 41,167 41,972

Capitaux propres 13,179 16,063

Trésorerie 17,029 15,166











Comptes consolidés audités en normes françaises

* Le CA sous enseignes est représentatif du CA fait par l'ensemble des réseaux

Rapport Annuel disponible sur le site ucar.fr et sur euronext.fr

Résultats annuels 2020

Le Groupe UCAR a enregistré au 31 décembre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 25,1 M€, en baisse de 28,1% par rapport à 2019, reflétant d'une part une baisse de 16,5% du CA Location et Services aux réseaux, et d'autre part une baisse du CA Ventes de véhicules de 48,2%.

La pandémie Covid-19 a créé une situation inédite dans tous les secteurs de l'économie et a eu un effet sans précédent sur les secteurs du voyage et des loisirs entrainant une baisse d'activité pour le secteur de la location de l'ordre de 60% depuis le premier confinement. Pour notre Groupe, cela se traduit par une baisse du CA Location sous enseignes de 19%sur l'année 2020.

D'autre part, durant les périodes de confinement, l'ensemble des activités liées aux circuits d'approvisionnement des véhicules a été fortement perturbée. Usines de production, concessions, parcs de stockage et activités de transport ont connu un fort ralentissement. Ceci a entrainé une baisse du CA Ventes de véhicules de 48.2%.

De par son positionnement de « loueur de proximité », le Groupe UCAR se trouve cependant moins exposé que ses concurrents internationaux. L'activité location du Groupe a ainsi pu se redresser progressivement post déconfinement ce qui a permis un retour à l'équilibre durant les mois d'été.

Néanmoins, l'activité est restée affectée au deuxième semestre, chez Ucar comme dans la profession, par un niveau de flotte insuffisant du fait des difficultés d'approvisionnements en véhicules et des nouvelles restrictions sanitaires.

Dans ce contexte, il est à noter que le Groupe a fait progresser ses réseaux d'agences le portant de 386 à fin décembre 2019 à 409 agences à fin 2020. Le Groupe a pu commencer le déploiement des agences BMW RENT et MINI RENT.

Le résultat d'exploitation est impacté par la forte baisse d'activité. Il ressort à – 2 312 K€, en forte baisse par rapport à 2019. La perte de revenus n'a pas été compensée par une réduction immédiate des charges fixes. Le renforcement prévu de ses équipes digitales n'a pas été remis en cause lors du premier confinement afin de poursuivre la transformation du Groupe.

Le Groupe a utilisé en 2020 les leviers proposés par le plan gouvernemental afin de conserver les moyens de poursuivre son développement en sortie de crise.

Le résultat financier intègre une charge de dépréciation de 74 K€ sur les titres auto-détenus du fait de l'évolution défavorable du cours de bourse liée à la crise sanitaire.

L'impôt Société 2019 intègre (i) 661 K€ d'impôts différés actif et (ii) un crédit d'impôt recherche de 103 K€.

Le résultat net ressort ainsi, après exceptionnels et IS, en perte de (1 993) K€.

Au 31 décembre 2020, les dettes financières consolidées s'établissent à 17,5 M€, en hausse de 5,2 M€ par rapport à 2019. Rappelons que le Groupe a souscrit un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 8,7 M€ en juin 2020. La trésorerie est quant à elle en hausse de 2M€, passant de 15,1 M€ en 2019 à 17 M€ en 2020.

La situation financière du Groupe reste saine malgré la perte enregistrée en 2020, avec des fonds propres de 13,2 M€ en 2020, contre 16 M€ en 2019.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 22 juin 2021 un versement de dividende de 0,20 centimes par action, reprenant la politique de dividendes usuelle du Groupe.

Perspectives

Pour 2021, le Groupe a décidé d'abaisser son niveau de frais fixes pour faire face aux risques de nouvelles restrictions sanitaires. Pour autant, il entend continuer le développement de ses réseaux tout en poursuivant sa transformation :

Principaux objectifs :

Développement du réseau physique :

Développement du réseau de franchisés à marque UCAR, véritable fer de lance du Groupe en matière d'innovation.

Poursuite du déploiement des réseaux en marque blanche,

Développement de nouveaux partenariats avec les constructeurs et les groupes de distribution.

Développement de l'activité digitale :

Poursuite des investissements sur les plateformes technologiques et digitales.

Déploiement d'outils de marketing digital, de marketing local et de CRM.

Développement des nouveaux services autour du partage de véhicules.

Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire et ses principales conséquences sur le secteur, le Groupe entend conduire sur l'exercice un plan d'action commercial qui, couplé à un plan d'économies, lui permettra de retrouver croissance et rentabilité.

Prochain rendez-vous

22 juin 2021 : Assemblée Générale

26 août 2021 : Publication chiffre d'affaires S1 2021

A propos d'Ucar Mobility Group

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 400 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 410 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules. En 2020, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 54 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.

SOURCE UCAR