UCAR -- Résultats du 1er semestre 2021

RETOUR À LA CROISSANCE AU PREMIER SEMESTRE 2021

UN CHIFFRE D'AFFAIRES SOUS ENSEIGNE EN HAUSSE DE +40,5% VS. 2020

DIFFICULTEES D'APPROVISIONNEMENT

RETOUR À UN EBITDA POSITIF AU PREMIER SEMESTRE

BOULOGNE BILLANCOURT, France, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le Conseil d'Administration d'UCAR a arrêté ce jour les comptes du premier semestre 2021.

Ces comptes traduisent un retour à une trajectoire de rentabilité grâce à une reprise des activités du Groupe en 2021. Cela atteste de la capacité d'UCAR à rebondir après une crise historique pour le secteur.

Au premier semestre 2021, le Groupe UCAR a enregistré un résultat net de (16) K€ contre une perte de (1,6) M€ au 1er semestre 2020 et un EBITDA positif au 30 juin de 640 K€, à comparer à (693) K€ en 2020.

Au 30 juin 2021 le chiffre d'affaires consolidé du Groupe UCAR est ressorti à 16,7 M€, en hausse de 56% par rapport au premier semestre 2020, et en retrait de -13,4% par rapport à 2019. Quant au chiffre d'affaires sous enseigne il est en hausse de +40,5% par rapport à 2020 et -11% par rapport à 2019, dont +27% pour la CA Location à comparer à 2020 et -6,9% vs. 2019. Le chiffre d'affaires Ventes de véhicules est quant à lui multiplié par près de 2.5 (+149%) par rapport au premier semestre de 2020, mais reste encore en retrait de près d'un quart par rapport à la même période en 2019. Les approvisionnements sont pénalisés par la pénurie de composants électroniques. Cela impacte la production des constructeurs, nos approvisionnements et donc notre capacité à servir les clients.

A fin juin 2021, le Groupe comptait 426 agences contre 410 agences au 31 décembre 2020.

Chiffres clés consolidés au 30 juin 2021

Comptes consolidés en normes françaises, non audités, au 30 juin 2021

En K€ S1 2021 S1 2020 S1 2019 Chiffre d'affaires consolidé 16 735 10 730 32644 279 19 326 CA sous enseignes* 32 510 23 145 56392 859 36 563 dont CA Location * 22 995 18 092 24 702 Résultat d'exploitation** (155) (1 892) (77) Résultat financier (9) (252) (43) Résultat exceptionnel 162 (60) 223 Impôt sociétés (15) 531 (1) Résultat net part du Groupe (16) (1 673) 102







EBITDA*** 640 (693) 863







* Le CA sous enseignes est représentatif du CA fait par l'ensemble des réseaux **résultat d'exploitation avant amortissement des écarts d'acquisition ***EBITDA : résultat d'exploitation retraité des dotations aux amortissements et provisions

En k€ 30/06/2021 31/12/2020 Total Bilan 41 941 41 167 Capitaux propres 12 930 13 179 Trésorerie 17 693 17 028

Résultats semestriels

Les comptes consolidés du groupe UCAR du premier semestre 2021 ont été établis conformément au nouveau règlement ANC 2020-01. L'unique changement porte sur la comptabilisation à partir de 2021 en immobilisations corporelles des véhicules pris en crédit-bail, avec une contrepartie en Emprunts et dettes financières selon une approche prospective. Les impacts de ce changement comptable sur les comptes du premier semestre 2021 sont les suivants : Immobilisations corporelles : + 284 K€ ; Emprunts et dettes financières diverses : + 276 K€ et Résultat net : +8 K€.

La reprise de l'activité permet au Groupe de d'afficher un EBITDA positif au 30 juin à 640 K€, à comparer à (693) K€ en 2020.

Le résultat d'exploitation reste légèrement négatif (155) K€.

Compte tenu des éléments exceptionnels, financiers et de l'IS, le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à (16) K€ contre une perte de (1 673) K€ au 30 juin 2020.

Ucar présente un bilan solide avec, au 30 juin 2021, une trésorerie de 17,7 M€ incluant un Prêt Garantie de l'Etat de 8,7 M€ et des capitaux propres de 12.9 M€.

Perspectives sur le second semestre 2021

Il faut noter l'initiative relancée par UCAR pour faire face, dans la période estivale, au déséquilibre entre l'offre et la demande sans augmenter les prix. A travers son offre de « Mise en Pension », UCAR permet à des propriétaires, particuliers ou entreprises, de confier leurs voitures, contre un revenu, à des agences du réseau afin que ces dernières les mettent en location accroissant ainsi la taille de leur parc. « Grâce à cette démarche que nous avons initiée il y a deux ans, nous avons pu accroître notre parc cet été. De cette manière, nous refusons de céder à l'inflation des prix et nous garantissons une offre de véhicules disponibles plus importante », déclare Jean-Claude Puerto-Salavert, PDG-fondateur d'UCAR.

Sur le troisième trimestre 2021, le Chiffre d'affaires sous enseigne enregistre une hausse de +16% par rapport à 2020, dont un chiffre d'affaires location en progression de +15% (rappelons que l'activité de T3 2020 avait enregistré un rebond lié à la sortie du premier confinement).

Avec de bons résultats commerciaux au troisième trimestre et donc sur les neuf premiers mois, le Groupe fait preuve d'un relatif optimisme pour la fin de l'année. Si la tendance se poursuit sur le quatrième trimestre, l'activité 2021 devrait se rapprocher de celle de 2019 et permettre de retrouver une rentabilité pérenne. Deux points de vigilances, la situation sanitaire et les difficultés d'approvisionnements.

Perspectives

Les évènements récents, crise sanitaire et difficultés d'approvisionnements, associés à une transformation de fond des réglementations et des attentes du consommateur nous confortent dans une stratégie de disruption orientée vers le « car as a service » et le partage.

Pour respecter à la fois les contraintes environnementales et sociales, le partage automobile va devenir un enjeu crucial. Ucar a décidé de mettre son savoir-faire et ses outils à la disposition du développement du partage.

A cette fin, le Groupe poursuivra ses investissements pour proposer à un rythme soutenu des solutions innovantes comme il vient de la faire avec la « Mise en Pension » et « Ucar Pool » (application pour favoriser le prêt de voitures dans le cercle familial) ou encore avec le lancement du projet « Performance » (outil d'IA d'amélioration de la performance des réseaux physiques).

Le Groupe entend par ailleurs continuer le développement de ses réseaux.

Prochain rendez-vous

24 février 2022 : Publication du chiffre d'affaires 2021

A propos d'Ucar Mobility Group

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 400 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 410 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules. En 2020, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 54 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 – ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.

SOURCE UCAR