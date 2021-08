uCloudlink s'associe à AIR-U pour lancer son premier produit HyperConn™ au Japon

La nouvelle tablette ATab-1 CLOUD Air-WiFi apporte la connectivité sans limites au Japon

HONG KONG, 6 août 2021 /PRNewswire/ -- UCLOUDLINK GROUP INC. (NASDAQ : UCL, « uCloudlink »), la première et la plus importante place de marché de partage de trafic de données mobiles au monde, s'est associée à AIR-U pour apporter sa solution HyperConn™ de pointe au Japon, avec la nouvelle tablette ATab-1 CLOUD Air-WiFi. La dernière solution d'uCloudlink jouera un rôle essentiel dans la transformation commerciale du Japon, car la nation fait évoluer la demande des voyages entrants vers des opportunités de télétravail domestique, comme le travail à distance et l'apprentissage en ligne.

L'ATab-1 est équipé de la technologie HyperConn™ et CloudSIM d'uCloudlink. Elle dispose également d'un écran FHD de 10,1 pouces, d'une caméra interne de 8 mégapixels et d'une caméra externe de 2 mégapixels. La sortie de la tablette fait suite au lancement virtuel d'uCloudlink au MWC de Barcelone le 30 juin, ce qui en fait le premier cas commercial et la première application d'HyperConn™ sur le marché japonais. Grâce aux technologies de pointe d'uCloudlink, les utilisateurs d'ATab-1 peuvent se connecter automatiquement au meilleur réseau haut débit mobile et fixe au Japon, ainsi que dans d'autres pays et régions à l'étranger.

« Nous sommes ravis de nous associer à AIR-U pour lancer la première tablette compatible HyperConn™ au Japon. Tirant parti de notre technologie CloudSIM, l'ATab-1 se connecte de manière transparente au meilleur réseau disponible à tout moment, offrant une stabilité et une fiabilité de connexion sans précédent aux utilisateurs, qu'ils soient à la maison, à l'école, au bureau ou en déplacement. Nous pensons être le leader des services de connectivité de données de haute qualité en résolvant les problèmes de couverture, de congestion et de sécurité », a déclaré Chaohui Chen, PDG d'uCloudlink. « Le Japon est actuellement notre plus grande région en termes de contribution aux revenus. L'ampleur du marché japonais, combinée à son ouverture à l'adoption de nouvelles technologies, en fait un lieu important pour une société axée sur l'innovation comme uCloudlink, qui souhaite étendre sa présence. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'apporter notre technologie avancée aux consommateurs japonais grâce à ce nouveau partenariat. »

ATab-1 a été conçu pour répondre aux besoins croissants du marché des étudiants, y compris ceux des universités et des écoles professionnelles, qui ont dû passer à l'enseignement à distance pendant la pandémie de COVID-19. Sans accès Internet fiable à la maison, les étudiants doivent souvent compter sur une connexion de données mobile pour rejoindre les cours. La technologie CloudSIM donne à ces utilisateurs la liberté et la flexibilité d'accéder aux services mobiles à large bande de n'importe quel fournisseur dans le pays, sans avoir à s'enfermer dans des contrats. Dans le même temps, la solution HyperConn™ d'uCloudlink s'appuie sur l'IA pour déterminer la couverture réseau la plus efficace pour les apprenants en fonction de leur localisation, de leur utilisation d'Internet et des performances de tous les réseaux haut débit disponibles.

Au-delà du COVID-19, les solutions d'uCloudlink soutiennent également la jeune génération japonaise, alors que le pays s'oriente vers une éducation basée sur la technologie. Les écoles primaires et les collèges distribuent de plus en plus de tablettes aux élèves pour l'apprentissage en classe ; cependant, la plupart de ces élèves sont connectés au Wi-Fi pendant les heures de cours. De plus, lorsqu'il s'agit d'utiliser la tablette à la maison, certains ménages n'ont pas accès à une connexion Internet fiable, ce qui crée un environnement d'apprentissage inéquitable. Alors que l'apprentissage sur tablette continue de se développer, le Japon voit une augmentation de la demande de services de connectivité mobile simples qui intègrent la communication de données et les appareils, tels que la solution HyperConn™ et la technologie CloudSIM d'uCloudlink.

Avec un accès illimité à une gamme de réseaux haut débit mobiles et une commutation dynamique et transparente entre les réseaux, uCloudlink permet aux étudiants de rester connectés à tout moment et en tout lieu, sans avoir à rechercher un signal Wi-Fi ou à acheter des cartes SIM supplémentaires. En cas de faible pénétration à l'intérieur ou de couverture Wi-Fi instable, uCloudlink permet à l'ATab-1 de basculer immédiatement vers le haut débit mobile, garantissant aux utilisateurs un accès ininterrompu aux informations vitales pendant l'apprentissage à distance.

