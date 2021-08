Udokan Copper termine l'installation d'un concasseur de minerai grossier

MOSCOU, 11 août 2021 /PRNewswire/ -- Udokan Copper, la société qui développe l'un des plus grands gisements de cuivre au monde, situé dans l'Extrême-Orient de la Russie, et qui construit actuellement une usine minière et métallurgique (MMP), a terminé l'installation d'un concasseur giratoire dans son usine de concassage grossier. Le concasseur ThyssenKrupp traitera les fractions de minerai plus grossières provenant de la mine à ciel ouvert de Zapadniy.

German Mironov, PDG d'Udokan Copper, a déclaré : « Le concasseur présente la meilleure capacité opérationnelle par rapport aux autres marques et peut traiter jusqu'à 4 000 minerais de cuivre par heure. »

Tous les paramètres de traitement de l'usine de concassage grossier sont contrôlés et ajustés depuis le poste de travail automatisé de l'opérateur, avec un contrôle en temps réel possible.

Une fois que l'exploitation minière commencée à l'usine d'Udokan, le minerai sera transporté vers l'installation de concassage grossier par des camions-bennes de 130 tonnes.

Après le concassage grossier, le minerai sera acheminé à l'entrepôt, puis à l'usine de valorisation par le biais d'une unité de concassage et de convoyage composée de deux bandes principales d'une longueur totale de 2,8 km.

Les travaux de construction battent leur plein dans l'ensemble de l'unité de concassage et de convoyage. En particulier, les fondations et les structures en acier de la galerie n°1 du convoyeur sont installées. Les structures en acier sont également en cours d'installation pour l'unité de transfert du convoyeur n°1 au convoyeur n°5. Le long du parcours du convoyeur n°5, la fondation de la section horizontale est déjà installée et le convoyeur est en cours d'assemblage. L'installation de structures en acier pour la station de tension du convoyeur n°5, le stockage du minerai, l'usine de concassage fin et les galeries de convoyage entre le stockage du minerai et l'usine de valorisation est presque terminée. La partie souterraine du stockage de minerai prévoit l'installation de convoyeurs d'alimentation en minerai entre le dépôt de minerai et le bâtiment principal de l'usine de valorisation.

Udokan Copper a été créé pour développer le plus grand gisement inexploité de Russie et l'un des trois premiers au monde : Udokan. La société fait partie du groupe USM fondé par Alisher B. Usmanov.

Les réserves du gisement s'élèvent à 26,7 millions de tonnes selon la norme JORC, avec une teneur moyenne en cuivre de 1,05 %. Udokan est situé dans la région de Zabaikalye, dans l'Extrême-Orient russe, à 30 km de la ligne principale Baïkal-Amur.

La première étape de l'usine d'Udokan doit fournir une production totale de 125 000 tpa de cuivre sous forme de cathodes et de concentré sulfuré, sa capacité de traitement étant de 12 mtpa de minerai. La deuxième étape, actuellement en cours d'étude de faisabilité, implique une capacité de traitement supplémentaire de 24 mtpa.

