uggy et Treegr unissent leurs forces pour relever les défis de la consommation écoresponsable

PARIS, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- uggy (ex Ifeelgoods), acteur clé du marché de la carte cadeau, annonce aujourd'hui l'acquisition de Treegr, entreprise innovante spécialisée dans la distribution de cartes cadeaux écoresponsables. Cette acquisition marque une étape majeure dans la volonté commune des deux entreprises de promouvoir une consommation durable.

Un constat : de nombreuses initiatives, peu de résultats

"Depuis plusieurs années, malgré nos efforts pour accompagner les marques écoresponsables, force est de constater que les volumes ne sont pas au rendez-vous : pour parler "chiffres", les catégories "made in france" et "écoresponsable" représentent conjointement moins de 1% sur les 200M€ de cartes cadeaux que nous distribuons cette année", selon Dimitri Ducourtieux, CEO et cofondateur de uggy. Paradoxalement, selon l'ADEME près de 80% des Français souhaitent modifier leurs choix de consommation pour se tourner vers des produits plus respectueux de la planète et de leur santé. Afin de comprendre le décalage entre paroles et actes, une étude d'Euromonitor démontre que les principaux freins pour les consommateurs sont le prix, pour 41% d'entre eux, et le manque de transparence sur l'impact des produits, pour 80%.

Une nouvelle approche pour promouvoir les marques engagées

Dans un contexte où l'inflation et les incertitudes géopolitiques relèguent souvent la transition écologique au second plan, les deux entreprises visent à surmonter les préjugés associés à ces produits, facilitant ainsi la transition vers une consommation plus durable. uggy et Treegr travailleront main dans la main avec leurs clients pour animer et mettre en avant ces offres sur leurs différentes plateformes, en assurant une meilleure visibilité et en facilitant l'accès à des produits durables. Cette nouvelle offre permettra à ces fournisseurs de toucher un public plus large, des particuliers aux professionnels, et de communiquer efficacement sur leurs valeurs et leurs catalogues.

Une vision commune

En unissant leurs forces, les deux acteurs réaffirment leur engagement envers le respect de l'environnement et le bien-être social, renforçant ainsi leur mission de promouvoir une consommation plus respectueuse de la planète. Camille, Head of Supply, commente : "Nous avions 1000 projets dans les cartons ; l'expérience et l'énergie débordante des équipes de Treegr vont nous permettre de multiplier les initiatives afin de résoudre l'équation d'une consommation plus responsable." François, co-fondateur de Treegr, ajoute : "À la suite de ma rencontre avec Dimitri et Camille, j'ai été persuadé que nous pourrions créer des synergies dépassant le cadre d'une simple relation commerciale."

Le pilier éco-responsable

À travers la mise en place du nouveau catalogue et la structuration en interne d'initiatives RSE, uggy souhaite impulser, avec l'aide de l'expertise Treegr, le changement aussi bien chez ses clients que dans ses équipes. uggy et Treegr partagent une vision commune : inciter plutôt que culpabiliser, accompagner de nouveaux usages, et permettre à chacun d'agir à son rythme. Ce rapprochement vise donc à proposer des solutions concrètes et accessibles, répondant ainsi à une demande croissante de la part des consommateurs et des entreprises.

