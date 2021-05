UL reconnaît TaHoma switch de Somfy comme premier produit de domotique à atteindre la cote de sécurité IoT d'UL « IoT Security Rating »

Somfy opère dans 58 pays et produit des commandes automatiques pour l'ouverture et la fermeture des maisons et des bâtiments depuis plus de 50 ans. Cette entreprise offre une gamme de solutions motorisées et de points de contrôle pour les systèmes de maison intelligente.

Le niveau Or de la cote de sécurité IoT d'UL « Gold level IoT Security Rating » permet de démontrer que Somfy TaHoma switch présente des capacités de sécurité de base étendues, telles que l'absence de mots de passe par défaut, les mises à jour et connexions sécurisées, les contrôles d'accès, la sécurité des données stockées et transmises, et la maintenance de sécurité des applications mobiles, entre autres.

La cote de sécurité IoT d'UL « IoT Security Rating » est une solution de vérification et d'étiquetage des allégations de sécurité pour les produits IoT qui classe les produits selon une échelle ascendante à cinq niveaux : Bronze, Argent, Or, Platine et Diamant. Les produits vérifiés reçoivent une étiquette de sécurité différenciée avec le cachet « UL Verified » – spécifiant le niveau de sécurité atteint – et sont évalués en permanence par UL.

La solution proposée par UL aide les fabricants et les développeurs à démontrer la diligence raisonnable en matière de sécurité de leurs produits en tirant parti des meilleures pratiques en vigueur et en évaluant le niveau de sécurité des produits IoT. Cela permet d'améliorer la transparence en matière de sécurité auprès des clients et de les aider à prendre des décisions d'achat conscientes et éclairées. La cote de sécurité IoT d'UL aide également les fabricants à démontrer que leurs produits respectent le seuil de caractéristiques de sécurité raisonnables tel que requis par les règlements de sécurité IoT et recommandé dans les lignes directrices de sécurité IoT à l'échelle mondiale.

Le code individuel du cachet « UL Verified » de Somfy peut être consulté sur le site web UL Verify ( TaHoma switch ).Somfy utilisera le cachet « UL Verified » sur ses produits, son marketing et ses canaux de distribution pour démontrer son haut niveau d'engagement envers la sécurité de ses clients.

« Chez Somfy, nous nous sommes engagés au cours des 50 dernières années à créer des solutions fiables et durables qui favorisent la meilleure façon de vivre et le bien-être pour tous. Avec des pratiques et des capacités de sécurité étendues intégrées à notre processus de développement de produits, assurer la sécurité de nos produits Smart Home est une partie essentielle de cet engagement », a déclaré Guillaume Caillet, responsable de la gamme de produits Home Services chez Somfy. « Nous sommes extrêmement heureux d'avoir atteint le niveau Or de la cote de sécurité IoT d'UL pour notre produit TaHoma switch. Nous croyons que la vérification par une tierce partie d'UL aide Somfy à continuer de faire passer la tranquillité d'esprit de nos clients en premier, tout en offrant une expérience de maison intelligente confortable, saine et sécurisée ».

« Dans le cadre des décennies d'expérience d'UL en matière de cybersécurité et de la croissance rapide des pratiques de sécurité IoT, nous sommes fiers de récompenser Somfy pour avoir obtenu la première cote de sécurité IoT en tant qu'entreprise de domotique », a déclaré Isabelle Noblanc, vice-président mondial et directeur général de la division de la gestion des identités de la sécurité d'UL. « Cette réussite de cote de niveau Or permet de vérifier la diligence raisonnable en matière de sécurité que Somfy a intégrée à sa commande intelligente TaHoma switch, et participe à démontrer son engagement en matière de cybersécurité face au marché et permet aux clients de prendre des décisions d'achat en fonction de la sécurité intégrée aux produits connectés Somfy ».

