Un aperçu sur le décollage de l'industrie mondiale du transport ferroviaire : la 1re Exposition internationale des industries manufacturières de l'équipement et du transport ferroviaires de la Chine va se tenir à Changsha

CHANGSHA, Chine, 18 octobre 2019 /PRNewswire/ -- L'Exposition internationale 2019 des industries manufacturières de l'équipement et du transport ferroviaires de la Chine (InteRail Expo) aura lieu au Centre international des congrès et des expositions de Changsa dans la province centrale chinoise du Hunan du 18 au 20 octobre 2019. Sur le thème « Connexion du rail intelligent sur le futur », l'exposition mettra en vedette les technologies et innovations récentes que peuvent offrir les secteurs mondiaux de la fabrication d'équipement et de transport ferroviaires. D'après le Comité d'organisation de l'Exposition internationale des industries manufacturières de l'équipement et du transport ferroviaires de la Chine, parmi les huit plus grands constructeurs mondiaux de véhicules et équipements ferroviaires, CRRC, Bombardier, Siemens et Wabtec ont confirmé leur participation.

Environ 400 exposants et plus de 2 500 personnalités d'entreprises vont se rassembler dans les 54 000 mètres carrés du hall des expositions, ainsi qu'un public que l'on estime devant dépasser 20 000. Il y sera présenté des véhicules ferroviaires avec leurs éléments inférieurs, des conceptions techniques avec des services de mise à l'essai, ainsi que des équipements pour construction de voies ferrées, de tunnels et de ponts afin notamment d'améliorer les installations des transports en commun de ville intelligente et de renforcer la précision du traitement et de l'automatisation. En marge de l'événement, un sommet et une session de mise en relation ont été prévus à l'attention des professionnels, avec publication du tout premier répertoire des demandes de talents de haut niveau pour les industries manufacturières de l'équipement et du transport ferroviaires.

Les participants des entreprises seront conviés au cours de l'Exposition à une visite, grâce à une ligne de train maglev et un transport ferroviaire autonome rapide, de la cité de Zhuzhou du Hunan et de sociétés importantes implantées dans la province. On s'attend à ce que cet événement soit rejoint par des personnalités officielles des pouvoirs publics, des représentants d'associations professionnelles et des entreprises de près de 20 pays dont l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Roumanie, la Suisse, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, le Pakistan, le Laos, Myanmar, la Malaisie, l'Indonésie, le Viêt Nam, Singapour, le Nigéria et le Ghana.

Depuis 2016 qui a vu l'inauguration de sa version précédente, l'Exposition internationale de l'industrie du transport ferroviaire de Chine (Hunan), l'InteRail Expo émerge désormais comme la seule exposition d'envergure nationale en Chine dans le domaine des produits manufacturés pour l'équipement et le transport ferroviaires ciblant les marchés mondiaux. Ceci permettra au Hunan de rassembler davantage de ressources concernant ces industries de façon à ce que la province établisse sa renommée dans le reste du monde en tant que vallée de l'énergie en Chine. L'exposition est organisée une année sur deux en alternance avec la foire commerciale internationale bisannuelle des technologies des transports, laquelle se déroule à Berlin en Allemagne.

