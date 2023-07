Un club commercial de référence ouvre ses portes à Qianhai, suscitant une nouvelle vitalité chez les consommateurs

SHENZHEN, Chine, 25 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Sam's Club, le club-entrepôt haut de gamme de Walmart, a ouvert sa boutique phare à Qianhai le mois dernier. En tant qu'un des points centraux de la Conférence mondiale de promotion des investissements de Shenzhen et un projet clé dans la ville, la boutique de Qianhai représente l'engagement majeur de Walmart dans l'expansion de ses activités en Chine. L'ouverture de cette boutique est considérée comme une nouvelle étape dans l'amélioration des capacités de consommation de Qianhai et contribue à l'aspiration de Shenzhen à devenir un centre de consommation international, selon l'autorité de la zone de coopération de l'industrie des services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong.

En tant que projet commercial phare de Qianhai, cette nouvelle boutique joue un rôle essentiel dans le renforcement de la position de la zone en tant que nouveau centre urbain international, dans l'optimisation de son environnement commercial et dans la promotion de l'agrégation rapide des ressources de la vente au détail haut de gamme.

L'implantation de Sam's Club à Qianhai n'est pas une simple coïncidence. Ces dernières années, Qianhai a redoublé d'efforts pour améliorer ses installations commerciales, favoriser la croissance du secteur commercial et renforcer le dynamisme général de ses quartiers d'affaires. Qianhai a pour objectif de devenir le cœur d'un centre de consommation de classe mondiale d'ici 2035.

« En commençant par le commerce entre Shenzhen et Hong Kong et le commerce électronique transfrontalier, Qianhai a progressivement évolué pour donner la priorité aux entreprises centrées sur les bureaux et étudier divers domaines commerciaux, a déclaré un cadre supérieur de Horoy Uniland Commercial Property Co., Ltd, une entreprise qui souhaite se développer à Qianhai. Parallèlement, Qianhai a encouragé l'innovation dans les services modernes, la technologie, la réforme institutionnelle, l'optimisation de l'environnement commercial et les modèles de gouvernance au sein de la zone de coopération. Ces mesures renforceront considérablement l'attrait et la compétitivité de Qianhai et consolideront son statut de centre commercial influent. »

On pense que l'ouverture de la boutique de Qianhai accélérera l'afflux de ressources de vente au détail haut de gamme dans la région.

Lin Sifan, responsable de la promotion du département de gestion commerciale de SIVIN Commercial Management (Shenzhen) Co. Ltd. basé à Qianhai, a commenté : « Au cours des 10 dernières années, Qianhai a connu une transformation sans précédent et a attiré un nombre considérable de consommateurs fortunés, d'entreprises Fortune 500, de complexes industriels et urbains, de commerces d'import-export, d'institutions financières et de géants de la vente au détail. Cela a posé les bases essentielles pour cultiver un environnement commercial florissant à Qianhai. »

Selon le département du développement commercial de l'autorité de Qianhai, Qianhai continuera d'attirer des ressources commerciales clés, d'accélérer l'introduction d'entreprises de renommée internationale et d'opérateurs de marques, et d'aider les entreprises multinationales possédant des marques de consommation haut de gamme à établir des sièges mondiaux, des sièges régionaux, des sièges fonctionnels, des centres d'innovation de produits et des centres d'expérience pour les consommateurs. Elle s'efforcera d'encourager un certain nombre de plateformes de services commerciaux complets, d'entreprises de chaîne d'approvisionnement logistique et de sièges de circulation dotés de capacités d'allocation de ressources mondiales, tout en améliorant sa capacité à allouer des ressources de consommation. En outre, Qianhai vise à promouvoir « l'économie de la première boutique » et « l'économie du premier lancement », en encourageant les marques nationales et internationales de renom à installer leurs premières boutiques, leurs boutiques phares et leurs nouvelles boutiques conceptuelles dans la région.

Lin Sifan a souligné la parfaite adéquation entre l'afflux de population et la demande croissante de la nouvelle base de consommateurs de la classe moyenne, d'une part, et l'environnement commercial de Qianhai, d'autre part. Il estime que le désir croissant de modes de vie émergents incitera davantage de personnes à se rendre à Qianhai et à y séjourner, grâce au soutien continu de politiques favorables.

Le fait que les grands complexes commerciaux choisissent de plus en plus Qianhai comme base témoigne de la confiance inébranlable des entreprises dans les perspectives de développement de la région. L'activité des consommateurs continuant à prospérer, Qianhai est prêt à générer un cycle vertueux allant des affaires à la consommation et vice versa, alimentant le développement commercial global de haute qualité à Shenzhen et dans le reste de la région de la Grande Baie.

SOURCE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone