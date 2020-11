Un demi-siècle au service de la sécurité : L'équipe de recherche sur les accidents de Volvo Cars fête ses 50 ans

« Grâce au travail acharné et aux études de l'équipe de recherche sur les accidents, Volvo Cars peut veiller à ce que les accidents de la route tragiques aident à rendre les voitures plus sûres, a déclaré Malin Ekholm, responsable du centre de sécurité de Volvo Cars. En analysant en détail ce qui s'est passé à chaque phase d'un accident, l'équipe fournit des informations cruciales sur les aspects de nos voitures que nous pouvons améliorer. »

L'équipe a été formée en 1970. De nuit ou de jour, quand un accident se produit dans la région de Göteborg, en Suède, et qu'il implique une Volvo, l'équipe se rend rapidement sur les lieux après avoir été avisée de l'incident. Sur place, les membres de l'équipe lancent une enquête et consignent la séquence des événements de la façon la plus détaillée possible.

Pour ce faire, elle doit poser des questions, par exemple : Quelle a été la force de l'impact ? À quelle vitesse les systèmes de sécurité active sont-ils intervenus ? Quel est l'état des passagers ? Ou encore : Quel temps faisait-il ? Quelle heure était-il ? Dans quel état étaient les marquages routiers ?

Ensuite, l'équipe poursuit son travail au bureau, où elle demande des rapports de police accessibles au public, contacte le conducteur et examine la voiture, dans la mesure du possible. En outre, l'équipe tente de comprendre comment le conducteur a vécu l'accident, une tâche qui relève des spécialistes du comportement du centre de sécurité de Volvo Cars.

Enfin, l'équipe demande aux personnes impliquées dans l'accident une copie de leur dossier médical afin de prendre note de toute blessure subie. Des experts en biomécanique et des médecins analysent conjointement les blessures afin de déterminer leurs causes exactes.

Toutes les données et informations recueillies sont codées et dépersonnalisées. Les conclusions de cette recherche sont transmises aux équipes de développement de produits de Volvo, qui en tirent parti pour mettre au point et déployer de nouvelles technologies destinées aux futures voitures. L'équipe est aussi chargée de détecter les problèmes qu'on ne peut pas résoudre actuellement. Cela permet à Volvo Cars de rester à la pointe du développement en matière de sécurité.

Bien que l'équipe enquête personnellement sur environ 30 à 50 accidents par an, des accidents se produisent partout dans le monde et il est parfois difficile d'atteindre la scène de l'incident à temps. Dans ces cas, et dans la mesure du possible, les enquêteurs répertorient l'emplacement des accidents avec le soutien du personnel de Volvo et des services d'urgence basés plus près du site.

De plus, l'équipe utilise d'autres sources d'information, comme les bases de données publiques sur les accidents, afin de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises.

« L'équipe de recherche sur les accidents est loin d'être la seule source de données de recherche pour nos experts en sécurité. Toutefois, elle joue un rôle important qui permet à Volvo de réellement comprendre les détails, a ajouté Malin Ekholm. Les accidents continuent de se produire, mais leurs conséquences sont beaucoup moins graves de nos jours, et la fréquence des blessures graves est bien plus faible que par le passé. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1324139/Volvo_Crash_Scene_Investigators_Heritage_1.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1324140/Volvo_Crash_Scene_Investigators.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1324137/Volvo_Crash_Scene_Investigators_Heritage.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1324138/Volvo_Crash_Scene_Investigators_2.jpg

Contact :

Contact médias de Volvo Cars

+46 031-596525

[email protected]

SOURCE Volvo AB