Un développement plus vert pour un avenir meilleur : le géant des équipements de construction ZOOMLION vise INTERMAT 2024

PARIS, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- En tant que géant de l'industrie des équipements de construction, ZOOMLION fera son apparition au salon INTERMAT et présentera une nouvelle image de marque aux clients mondiaux grâce à des produits haut de gamme, intelligents et écologiques. Il s'agit également d'un aspect important de l'arrivée de ZOOMLION sur le marché de l'UE. Du 24 au 27 avril 2024, le salon français des machines de construction INTERMAT ouvrira ses portes au Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte, à Paris. Stand EXT5 F 032.

L'entreprise fera une apparition remarquée au salon avec ses principales séries de produits, couvrant les machines de levage pour l'ingénierie, les machines de levage pour la construction, les machines à béton, les machines de terrassement, les machines de travail aérien, les véhicules industriels, les mortiers secs mélangés, etc. Parallèlement, les filiales européennes de ZOOMLION — CIFA en Italie et m-tec en Allemagne — présenteront également leurs produits classiques et les plus vendus.

ZOOMLION se consacre toujours aux dernières technologies d'intelligence numérique et participera au salon INTERMAT 2024 avec des équipements plus écologiques pour mieux mettre en valeur la progression de pointe de l'entreprise. Le respect de l'environnement est également l'un des aspects les plus importants de la notoriété des produits de ZOOMLION pour cette édition d'INTERMAT.

L'entreprise s'attache à appliquer les meilleures pratiques ESG depuis une dizaine d'années. Les nouveaux produits de ZOOMLION offrent les avantages de la sécurité et du confort, de la facilité d'entretien et d'un travail plus agréable, en particulier dans les applications où la consommation de carburant et les émissions de carbone sont considérablement réduites.

À propos de ZOOMLION

ZOOMLION construit simultanément plus de 20 usines intelligentes et leaders mondiales. L'entreprise a été fondée en 1992. Elle s'est principalement engagée dans la R&D et la fabrication d'équipements de haute technologie comme des machines d'ingénierie, des machines agricoles et de nouveaux matériaux de construction. Il s'agit de la première entreprise du secteur cotée A+H. ZOOMLION fait la promotion complète de la transformation numérique et de la modernisation de la fabrication intelligente des équipements haut de gamme, des ordinateurs centraux aux composants, accélère la formation d'un cluster industriel de fabrication intelligente de pointe, et favorise un nouvel élan de développement dans la fabrication intelligente d'équipements haut de gamme.