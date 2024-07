Un documentaire sur les courses de bateaux-dragons chinois débarque sur Eurosport, à l'approche des jeux d'été 2024 de Paris

PARIS, 19 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le 18 juillet, à la veille des très attendus jeux d'été 2024 de Paris, la cérémonie de projection en avant-première d'un documentaire plein de charme oriental - " Opération Dragon Boat avec Kevin Rolland " - a eu lieu chez Warner Bros. Discovery France, à Neuilly-sur-Seine. Cette cérémonie était organisée conjointement par la Radio et Télévision du Guangdong (Chine) et Eurosport France.

La cérémonie de projection en avant-première du documentaire "Opération Dragon Boat avec Kevin Rolland" a eu lieu chez Warner Bros. Discovery France (PRNewsfoto/Guangdong Radio and Television)

Le documentaire " Opération Dragon Boat avec Kevin Rolland " dure 22 minutes et est produit par la Radio et Télévision du Guangdong (Chine) en collaboration avec Discovery et Eurosport France. Il sera diffusé sur Eurosport en prime time le 20 juillet.

À travers le regard unique de Kevin Rolland, animateur bien connu de la chaîne Eurosport et ancien champion du monde de ski français, le public est emmené dans un voyage transfrontalier à la découverte de la culture des courses de bateau-dragon qui a une histoire de près de 2 000 ans en Chine.

Dans le film, Kevin Rolland voyage de la France jusqu'en Chine, berceau du bateau-dragon. Il ne se contente pas d'être un observateur, mais s'intègre profondément à l'équipe de bateaux-dragons du Guangdong en Chine, et expérimente personnellement la sueur et la joie de l'entraînement. À travers les collisions des pagaies et de l'eau avec ses coéquipiers, il ressent profondément l'esprit d'équipe, l'esprit de dépassement de soi et la recherche de l'excellence inhérents aux courses de bateaux-dragons.

La cérémonie de projection en avant-première a attiré l'attention de tous les milieux en Chine et en France. Des représentants de l'Ambassade de Chine en France, des représentants de la Radio et Télévision du Guangdong (Chine), de Warner Bros. Discovery (WBD), Bernards Alens ZAKO, ancien responsable du secteur de la culture de l'UNESCO, et Deanna GAO, présidente et fondatrice de l'Association culturelle franco-chinoise, ont assisté à la cérémonie et en ont été témoins. Jingrui CAI, président du Comité français des bateaux-dragons, a spécialement envoyé la pagaie du bateau-dragon pour donner le coup d'envoi de la cérémonie de projection en avant-première, souhaitant que ce documentaire puisse promouvoir la vague d'échanges culturels entre la Chine et la France.

Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Ce documentaire coproduit par les deux pays contribuera à approfondir la compréhension mutuelle entre les deux peuples et à promouvoir les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations orientale et occidentale.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2464645/Operation_Dragon_Boat_avec_Kevin_Rolland.jpg

Contact :

Anqi Wang

[email protected]