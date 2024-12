Un éclairage éblouissant pour la façade du Burj Khalifa

L'éclairage RGBW dynamique donne une nouvelle vie à l'identit é visuelle de la structure

Le nouvel éclairage inauguré lors des célébrations de l'Aïd Al Etihad

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Emaar Properties a annoncé l'achèvement d'une modernisation révolutionnaire de l'éclairage de la façade du Burj Khalifa, le plus haut édifice du monde. Ce système d'éclairage RGBW dynamique, qui intègre une technologie de pointe à l'esthétique architecturale du bâtiment, a été inauguré lors des célébrations de l'Aïd Al Etihad aux Émirats arabes unis, les 1er et 2 décembre 2024, et prépare le terrain pour le 15ᵉ anniversaire du Burj Khalifa, le 4 janvier 2025.

Burj Khalifa

Le nouvel éclairage transforme la façade emblématique en un véritable spectacle visuel époustouflant, offrant un large spectre de couleurs et d'effets vibrants, enrichissant l'expérience des visiteurs tout en réaffirmant le statut de Dubaï en tant que leader mondial de l'innovation et de l'excellence en matière de design.

Le processus a été soigneusement coordonné, avec une période d'essai sur maquette de six mois pour assurer une intégration sans faille. Le système modernisé est doté de la technologie RGBW dynamique, qui remplace les lumières statiques par des luminaires adressables à couleur changeante pour créer des effets lumineux complexes. Sans compromettre le design épuré du Burj Khalifa, le système peut créer des scènes d'éclairage dynamiques, qu'il s'agisse d'affichages festifs ou d'illuminations quotidiennes, complétant l'écran médiatique de la tour et s'adaptant à diverses occasions et célébrations.

M. Ahmad Al Matrooshi, directeur exécutif d'Emaar Properties, a déclaré : « Le Burj Khalifa a toujours été le symbole des possibilités offertes par la rencontre de la vision et de l'innovation. Cette rénovation de l'éclairage témoigne de notre recherche constante de l'excellence et rend hommage à l'esprit de progrès des Émirats arabes unis. Alors que nous dévoilons cette superbe modernisation pendant les célébrations de l'Aïd Al Etihad et que nous approchons du 15ᵉ anniversaire de la tour, cette transformation marque un nouveau chapitre de son héritage et réaffirme que Dubaï est une ville à l'ambition sans limite. »

Le système d'éclairage améliore non seulement la présence visuelle du Burj Khalifa, mais renforce également sa position en tant qu'icône mondiale en termes d'architecture et symbole d'innovation en matière de design. Parfait mariage de technologie et d'art, ce projet établit une nouvelle référence en matière d'éclairage architectural et promet d'inspirer de futurs projets dans le monde entier.

