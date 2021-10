Un ensemble d'armes historique de Napoléon sera vendue aux enchères lors de la première vente aux enchères de Rock Island Auction Company en décembre

La Garniture Napoléon comprend cinq armes à feu précieusement gravées et sculptées en relief et une épée de cérémonie dorée, qui a été offerte à Napoléon par le Directoire de la République française en 1797. L'épée est celle que portait Napoléon lorsqu'il a chassé le Conseil des 500 de Saint Cloud, devenant ainsi le premier Conseil et, plus tard, l'empereur de France.

« Depuis plus de deux décennies, Rock Island Auction Company s'est engagée à procurer et à mettre aux enchères certaines des armes à feu les plus historiques jamais proposées, et nous sommes ravis de présenter et de mettre aux enchères la Garniture de Napoléon » a déclaré Kevin Hogan, président de Rock Island Auction Company. « Cette collection de pistolets de transport, d'une carabine rayée, de pistolets de poche et d'une épée et d'un fourreau distinctifs constitue sans aucun doute la plus extraordinaire garniture de certaines des plus belles armes jamais créées par la Manufacture de Versailles. »

Cet ensemble historique d'armes fines de la Manufacture de Versailles, dirigée par Nicolas-Noël Boutet, a été présenté pour la première fois en 1816 à Londres lors d'une exposition à l'Oplotheca, qui suivait la défaite de Napoléon à Waterloo, son abdication finale et son exil. À ce jour, Waterloo reste l'une des batailles les plus historiques et les plus importantes de l'histoire européenne et mondiale, qui a mis fin au règne de Napoléon en France.

La prestigieuse vente aux enchères d'armes à feu est l'événement phare hivernal de Rock Island Auction Company dans le domaine de la collection d'armes fines. Elle présente des centaines d'armes à feu parmi les plus historiques et les plus accessibles au public du monde entier. Par ailleurs, de belles antiquités à des classiques modernes, y compris des objets célèbres d'Elvis Presley, Brigham Young, Annie Oakley, un membre du tristement célèbre Gang Dalton, et bien plus encore. Pour plus d'informations,visitez le site de la prestigieuse vente aux enchères d'armes à feu de Rock Island Auction Company.

À propos de Rock Island Auction Company

Rock Island Auction Company (RIAC) est la première société de vente aux enchères au monde dans le domaine des armes à feu, des armes blanches et du militaria. Fondée en 1993 par son PDG actuel, Patrick Hogan, RIAC continue d'être le leader de l'industrie grâce à des chiffres de vente record et à ses efforts de marketing étendus et magnifiques. Leur campus de 13 935,5 mètres carrés, composé de deux bâtiments, accueille plus de 18 ventes aux enchères par an. Ils recherchent activement des consignations, qu'il s'agisse d'une seule arme ou d'une collection de centaines d'armes, d'un objet de mille ou d'un million de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.rockislandauction.com ou appeler le 1-800-238-8022.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1668277/Napoleon_Garniture.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1668278/RIAC_Logo.jpg

Liens connexes

http://www.rockislandauction.com



SOURCE Rock Island Auction Company