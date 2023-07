Un été de haute-voltige à la Halle de la Machine (Toulouse)

TOULOUSE, France, 6 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Exposition Dans les Cartons

Admirez des centaines de dessins originaux inédits de la compagnie La Machine, qui étaient jusqu'ici restés cachés dans les cartons à dessin. Restez ébaubis devant le coup de crayon de François Delaroziere et son génie créatif. Découvrez les ingénieux rouages hauts-en-couleur de cinq nouvelles machines à peindre. Poinçonnez, catapultez, peignez, dessinez et réveillez l'artiste qui sommeille en vous.

Le Minotaure © Halle de la Machine Toulouse

Et n'oubliez pas de lever les yeux au ciel : les Véritables Machinistes virevoltent de croquis en croquis au cœur de l'exposition !

Du mardi au dimanche de 10h à 19h, jusqu'au 31 août.

Ouverture exceptionnelle lundi 14 août.

Visites en LSF chaque 3e sam. du mois à 11h et 15h.

Festival Halle Night Long

Chaque vendredi et samedi soir de l'été, profitez de concerts festifs et gratuits en plein air, à l'ombre d'Astérion le célèbre Minotaure mécanique de 14 mètres de haut. Soul, hip-hop, électro-brass, post-punk ou funk : de quoi vous donner l'envie irrépressible de vous déhancher avec frénésie au rythme des riffs de guitare.

Concerts gratuits. Vendredis et samedis, du 7 juillet au 26 août, de 19h à 22h.

Gilets vibrants pour les personnes sourdes, à réserver gratuitement (22 juillet).

Contes en suspens

Venez en famille pour vivre de fabuleux Contes en suspens, les vendredis et samedis de juillet et d'août. Attachez-vos ceintures, ces histoires renversantes et musicales vous font décoller pour un voyage onirique dans l'imaginaire.

Gratuit. Vendredis et samedis du 8 juillet au 26 août. 16h : 8-11ans. 16h45 : 4-7ans.

Samedis 22 juillet et 19 août à 16h45, les contes seront interprétés en LSF

Déjeuner des petites mécaniques

Venez rassasier votre faim et nourrir votre étonnement, avec le Déjeuner des petites Mécaniques. La catapulte à pain rencontre le lustre à desserts, la poivrière flotte dans les airs et les mets roulent sur une grande roue à assiettes. Repas spectaculaire en perspective !

Mercredis et dimanches de 12h à 15h. Réservation conseillée.

Voyage en Minotaure

Du haut de ses 14 mètres, fort de ses 47 tonnes, Astérion vous emporte dans son Capitole de voyage, pour une excursion unique sur la Piste des Géants.

Réservation conseillée.

Manège Carré Sénart

Embarquez pour une chevauchée fantastique au milieu des poissons volants, buffles mécaniques et insectes géants qui peuplent cette ronde fascinante au cœur des arts forains.

Plus d'infos sur halledelamachine.fr

Media Contact:

Fanny Poitevin

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2147665/La_Halle_de_la_Machine.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2147664/La_Halle_de_la_Machine_Logo.jpg

SOURCE La Halle de la Machine