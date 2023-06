Un événement de promotion de « Shenzhen Stories » à Pékin

PÉKIN, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- Co-organisé par le Bureau du service des missions diplomatiques de Pékin et le département de la publicité du Comité municipal de Shenzhen du PCC, l'événement de promotion de « Shenzhen Stories » a débuté à Pékin le soir du 21 juin.

Près de 200 participants chinois et étrangers, parmi lesquels des envoyés diplomatiques de divers pays en Chine, des représentants d'organisations internationales en Chine et des représentants des médias, réunis à Pékin pour découvrir le charme de la culture traditionnelle chinoise et en apprendre davantage sur les explorations et les pratiques de modernisation chinoise à Shenzhen, selon le gouvernement populaire municipal de Shenzhen.

Marc Hubsch, ambassadeur du Luxembourg en Chine, a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que la croissance de Shenzhen nous fait ressentir l'esprit d'ouverture de la ville et l'importante force motrice à l'origine de la croissance économique chinoise. Marc Hubsch s'est rendu à Shenzhen à plusieurs reprises et est convaincu que c'est une ville où les gens vivent en harmonie avec la nature, une ville jeune avec un riche patrimoine culturel.

Cet événement de promotion se composait essentiellement de trois parties : l'expérience culturelle du Festival des bateaux-dragons, l'exposition thématique « Shenzhen Stories », et le drame dansé « Wing Chun ». Les activités telles que la confection de Zongzi, le port de sachets et de bracelets tissés, et les photos en costumes traditionnels ont permis aux participants de mieux comprendre la culture traditionnelle chinoise.

Lors de l'événement de promotion, l'exposition des marques célèbres de Shenzhen a permis de raconter et d'expliquer les « Shenzhen Stories » de manière générale et a été largement applaudie par les envoyés diplomatiques. Ils ont déclaré que Shenzhen est la fenêtre de la réforme et de l'ouverture de la Chine, ainsi qu'un merveilleux exemple de la modernisation chinoise.

Selon Marc Hubsch, Shenzhen est le fer de lance de la réforme et de l'ouverture de la Chine et incarne le développement rapide du pays. Grâce aux progrès de Shenzhen, le public peut ressentir l'esprit d'ouverture de la ville et l'importante force motrice à l'origine de la croissance économique chinoise.

Plus tard dans la nuit, des invités chinois et étrangers ont assisté au spectacle de danse « Wing Chun » produit à Shenzhen, qui combine deux héritages culturels immatériels nationaux, le « Wing Chun » et la soie de gambier de Canton. Le « Wing Chun » combine les arts martiaux traditionnels et la danse contemporaine, mettant en valeur le charme unique de la culture Lingnan et l'esprit de la nouvelle Shenzhen.

Les envoyés diplomatiques ont salué la performance après y avoir assisté, déclarant que le drame dansé « Wing Chun » était empreint de caractéristiques culturelles traditionnelles chinoises et racontait des histoires sur Shenzhen, le Guangdong, la région de la Grande Baie, et même la Chine à travers la beauté de la danse et des arts martiaux.

« Je dirais que [Shenzhen] est un endroit qui change constamment, ce qui est bien, parce que cela maintient votre intérêt, a déclaré Emmanuel Stantzos, ambassadeur de Grèce en Chine lors d'une interview sur place. J'invite le public à se rendre à Shenzhen et à vivre ce changement. »

SOURCE Shenzhen Municipal People's Government